Acerinox pagará mañana un dividendo bruto de 0,31 euros por acción

Archivo - Detalle del logo de Acerinox en el edificio de su sede en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acerinox abonará este viernes, 23 de enero, un dividendo a cuenta del ejercicio 2025, pagadero en efectivo, por un importe bruto de 0,31 euros por acción, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dividendo, que se pagará en efectivo, se realizará a través de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Sobre el importe bruto abonado se aplicará la retención fiscal vigente conforme a la normativa aplicable en el momento del pago.

Acerinox obtuvo un beneficio atribuido de 7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 96% menos que las ganancias de 162 millones de euros del mismo periodo de 2024.

El fabricante de acero explicó que los tres primeros trimestres de 2025 estuvieron marcados por la incertidumbre, y tras dos años consecutivos de una "significativa" contracción en la demanda aparente, el sector se mantiene en niveles bajos, "con una recuperación mucho más lenta de lo inicialmente proyectado".