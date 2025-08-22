ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, entre las 50 constructoras más internacionales del mundo

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, interviene durante la junta general ordinaria de accionistas 2024, en la Feria de Madrid Ifema - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, en ese orden, se han posicionado en los primeros 50 puestos de compañías constructoras con mayor negocio en el exterior, según el último ranking de la revista estadounidense ENR.

La multinacional de Florentino Pérez se ha hecho con el primer puesto tras lograr en 2024 unos ingresos del extranjero por un total de 46.716 millones de dólares (40.278 millones de euros), es decir, casi el 92% de toda su facturación.

ACS pasa así de la segunda posición que ocupaba el año pasado a liderar el listado, por delante de las francesas Vinci y Bouygues, que facturaron fuera de Francia 45.230 y 31.081 millones de dólares (39.000 y 27.000 millones de euros), respectivamente.

Le siguen Ferrovial, que en la lista aparece como neerlandesa al tener su sede en Países Bajos, con 9.187 millones de dólares (8.000 millones de euros), en el puesto 12 (baja una posición); y Acciona, con 7.050 millones de dólares (6.000 millones de euros), en el puesto 15 (sube 5 escalones).

En la posición 27 está FCC, tras haber subidos dos escalones, con 4.782 millones de dólares (4.100 millones de euros); en la 34 está Sacyr, dos puestos por delante de hace un año, con 3.805 millones de dólares (3.300 millones de euros); y en la 42 se encuentra OHLA, que sube 5 posiciones, hasta los 2.894 millones de dólares (2.500 millones de euros).

Otras españolas más pequeñas como Aldesa (126), Comsa (155), San José (161) y Sener (163) también han entrado en el listado, que recoge las 250 mayores empresas de construcción e ingeniería del mundo por su actividad fuera de sus fronteras.

Las empresas chinas del sector, como CSCEC, CRG, CRCC o CCCG siempre ocupan las primeras posiciones en los ranking que tienen en cuenta el volumen global de facturación, al llegar la primera de esas empresas a los 270.000 millones de dólares (233.000 millones de euros).

Sin embargo, todas ellas están muy enfocadas en su mercado nacional, con poca proporción de ingresos del exterior. La más internacional es CCCG (China Communications Construction Group), que facturó 26.102 millones de dólares (22.500 millones de euros) sobre un total de ingresos de 136.000 millones (117.000 millones de euros).

En el informe también aparece la empresa española Ayesa, así como la pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, en el ámbito de la asistencia de ingeniería, las dos dentro de las 20 mayores compañías no estadounidenses dedicadas a ese campo.