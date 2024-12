Agricultores y ganaderos de C-LM cargan contra Gobierno y Mercosur y piden consumir productos de la tierra

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado este martes ante la sede de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo, convocados por Asaja, para mostrar su rechazo a la política que está llevando el Gobierno central así como al acuerdo con el Mercosur y afirmar que se está poniendo en juego la "soberanía" alimentaria del país.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, quien ha puesto de manifiesto que el sector agrario y ganadero de la región está "en problemas", al igual que lo van a estar los consumidores. "Si te comes ahora una hamburguesa con carne que viene de Argentina, viene en un 80% de hormonas", ha asegurado.

"Las madres de los niños que las consumen tienen que valorarlo, porque lo nuestro no está con hormonas, y producimos un 20% del total que se consume en vacuno", ha indicado, para agregar que lo que quiere el sector es "jugar con las mismas reglas del juego".

CLÁUSULAS ESPEJOS Y ARANCELES DISUASORIOS

En este sentido, se ha referido a la importación de cereales para afirmar que desde Asaja quieren saber la diferencia que hay entre lo que producen los agricultores y los ganaderos, "más lo que necesita la sociedad". "Que se establezcan contingentes, cláusulas espejos o aranceles disuasorios".

En este punto, el secretario regional de Asaja ha explicado que la organización agraria va a comenzar una campaña para motivar la sociedad a consumir productos españoles, visitando grandes superficies. "Vamos a hacer lo que estamos haciendo hoy, pedir con mucha humildad pero con mucha fuerza y mucha contundencia, la solidaridad y la complicidad de la sociedad".

Tras afirmar que el futuro del campo está marcado por "la incertidumbre", Fresneda ha criticado al Gobierno de España por estar "solamente en implementar cuanto más políticas medioambientalistas, agroambientales, y conservacionistas mejor". "No le importa atentar contra el modelo productivo y estamos notando que el componente ideológico está marcando la trayectoria de estos últimos años y si no lo cambiamos a futuro, va a ser terrible para nosotros".

NO PUEDEN AGUANTAR MUCHO MÁS

A preguntas de los medios sobre si hay alguna estimación de cuántos agricultores podrían abandonar por estas circunstancias, Fresneda ha dicho que o harán todos aquellos que por culpa de las políticas que se aplican en España "no pueden aguantar mucho más", ha lamentado.

Ha vuelto ha criticar las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia agraria y ganadera para indicar hay que "acabar con eso" por lo que ha pedido la complicidad de la sociedad para que sea consciente de que hay que consumir productos de la tierra.

"No nos queda de otra si se aprueba el Mercosur, si no se plantean medidas ante la Organización Mundial de Comercio de cláusulas espejos, si no hay modificaciones en Bruselas del modelo de políticas conservacionistas o si no hay rectificaciones en la PAC en relación con los requisitos que nos plantean", ha concluido.