Ana Peláez, nueva presidenta de la Fundación PwC

Sustituye en el cargo a Santiago Barrenechea MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación PwC ha acordado el nombramiento de Ana Peláez como nueva presidenta de la fundación en sustitución de Santiago Barrenechea.

La nueva presidenta de la Fundación PwC compatibilizará su labor con su trabajo en la firma como socia de auditoría, socia responsable de Mercados en la División de Auditoría y como responsable de Transformación de Banca y Seguros.

Ana Peláez, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, PDD por Esade, es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, y cuenta con una dilatada experiencia de más de tres décadas en PwC.

Actualmente forma parte del comité de dirección de Assurance y del comité de negocios de la firma en España.

Durante su trayectoria ha sido responsable del impulso de iniciativas estratégicas en España, responsable de capital humano en la división de auditoría y siempre ha estado vinculada al desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo.

De su lado, Santiago Barrenechea deja el cargo tras siete años en la presidencia de la Fundación PwC y diez como patrono. Anteriormente ha desempeñado roles clave en la firma como socio responsable de Capital Humano, socio responsable de PwC Tax & Legal o como responsable del Latin American Center of Excellence (LACoE), desde donde ha asesorado en el ámbito jurídico y tributario a clientes con intereses en Latinoamérica.

El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, ha agradecido el trabajo que ha realizado la Fundación PwC, su máximo responsable y a todo el equipo en los últimos años.

"La Fundación PwC es un reflejo del compromiso firme que tenemos con la sociedad y de nuestra voluntad de generar un impacto positivo. En esta nueva etapa, queremos que su labor no solo se mantenga, sino que se refuerce, adaptándose a los cambios que se están produciendo de forma vertiginosa en nuestro mundo y potenciando aún más su papel como motor de transformación social".

Marta Colomina seguirá desarrollando su labor como directora general de la Fundación PwC, cargo que compatibiliza con su responsabilidad como managing director de Marketing y Sostenibilidad de PwC España.

28 PROYECTOS EN SU ÚLTIMO EJERCICIO

Solo en el último ejercicio, la Fundación PwC ha puesto en marcha 28 proyectos probono, según revela su memoria de actividades 2024-2025.

De estas iniciativas, cuatro se han desarrollado de forma específica con el propósito de paliar los efectos de la dana en la Comunidad Valenciana, dando apoyo de forma directa a la población afectada y contribuyendo a fortalecer el marco institucional.

La inversión social de la fundación se ha incrementado un 26% con respecto al ejercicio anterior.

La misión de la Fundación PwC es contribuir con el conocimiento y las capacidades de PwC España a la generación de impacto social.

Durante los últimos 20 años, más de 5.500 profesionales de la firma de servicios profesionales han dedicado más de 70.000 horas de voluntariado y trabajos probono, lo que ha permitido poner en marcha numerosos proyectos de consultoría social, campañas solidarias y elaboración de informes y conocimiento sobre temas claves en el ámbito social.

En las últimas dos décadas la inversión social realizada por la Fundación PwC ha sido de 12 millones de euros.