Anthropic levanta 25.265 millones y supera los 320.000 millones de valoración

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anthropic ha logrado captar 30.000 millones de dólares (25.265 millones de euros) en la última ronda de financiación acometida por la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude', lo que implica una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (320.023 millones de euros).

La transacción supone la segunda mayor recaudación privada de fondos, solo por detrás de los 40.000 millones de dólares (33.685 millones de euros) levantados por OpenAI en marzo de 2025.

La ronda de financiación de Serie G, que supone una etapa muy avanzada de inversión de capital riesgo, fue liderada por GIC y Coatue, además de ser codirigida por D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ y MGX.

La 'startup' liderada por Dario Amodei precisó que "esta ronda también incluye una parte de las inversiones anunciadas previamente de Microsoft y Nvidia".

Asimismo, destacó la participación como inversores de Accel, Addition, Alpha Wave Global, Altimeter, AMP PBC, Appaloosa LP, Baillie Gifford, Bessemer Venture Partners, fondos afiliados de BlackRock, Blackstone, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Greenoaks, Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, JPMorganChase a través de su Iniciativa de Seguridad y Resiliencia y Growth Equity Partners, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Morgan Stanley Investment Management, NX1 Capital, Qatar Investment Authority (QIA), Sands Capital, Sequoia Capital, Temasek, TowerBrook, TPG, Whale Rock Capital y XN.

Según explicó la firma de IA, la inversión impulsará la investigación de vanguardia, el desarrollo de productos y la expansión de infraestructura que han convertido a Anthropic en el líder del mercado en IA y programación empresarial.

"Ya se trate de emprendedores, startups o las empresas más grandes del mundo, el mensaje de nuestros clientes es el mismo: Claude se está volviendo cada vez más crucial para el funcionamiento de las empresas", afirmó Krishna Rao, director financiero de Anthropic, para quien esta recaudación de fondos refleja la increíble demanda por parte de los clientes. "Utilizaremos esta inversión para seguir desarrollando los productos y modelos empresariales de los que dependen", apostilló.

INGRESOS.

Por otro lado, la compañía destacó el crecimiento de sus ingresos por tasa de ejecución, que en la actualidad se estiman en 14.000 millones de dólares (11.790 millones de euros), lo que implica un crecimiento anual superior a diez en cada uno de los tres últimos años.

En este sentido, Anthopic considera que este ritmo de crecimiento se ha visto impulsado por su posición como la plataforma de IA preferida por empresas y desarrolladores, señalando que el número de clientes que gastan más de 100.000 dólares anuales en Claude (según los ingresos por ejecución) se ha multiplicado por siete en el último año.

"Hace dos años, una docena de clientes gastaban más de un millón de dólares con nosotros en términos anuales. Hoy, esa cifra supera los 500. Ocho de las empresas de Fortune 10 son ahora clientes de Claude", ha destacado la firma.

Asimismo, en el caso de Claude Code, que se puso a disposición del público en general en mayo de 2025, los ingresos por ejecución han superado los 2.500 millones de dólares (2.105 millones de euros).

"Esta cifra se ha más que duplicado desde principios de 2026. El número de usuarios activos semanales de Claude Code también se ha duplicado desde el 1 de enero", ha añadido la empresa, apuntando que las suscripciones empresariales a Claude Code se han cuadruplicado desde principios de 2026, mientras que el uso empresarial ha crecido hasta representar más de la mitad de todos los ingresos de Claude Code.