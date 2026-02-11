La UE da luz verde definitiva a la tasa de 3 euros en compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu

Archivo - Una persona realiza una búsqueda en la plataforma de compras low cost Shein - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha dado este miércoles el último paso formal para la entrada a vigor a partir del próximo 1 de julio de un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en el espacio común, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu.

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, aunque el mecanismo prevé la posibilidad de prorrogar la medida más allá si para entonces no está en marcha la reforma aduanera prevista.

Con estas medidas, la Unión Europea busca hacer frente a lo que considera una competencia desleal por estos paquetes, que también plantean otros riesgos para el consumo europeo como los altos niveles de fraude y riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, según sostiene el Consejo en un comunicado.

En concreto, la tasa de 3 euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA, lo que abarca en la práctica al 93 % de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE.

El arancel cargará cada categoría de artículo en el paquete de poco tamaño, lo que en la práctica supone que, por ejemplo, si en el envío se incluye una blusa de seda y dos de lana, serán considerados dos subcategorías y se impondrá a este paquete un recargo de 6 euros.

Según datos de la Comisión, sólo en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.