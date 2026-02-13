Bustinduy defenderá ante la UE una tasa del 2% a los 'ultrarricos' con patrimonios superiores a 100 millones

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defenderá ante el Consejo de la Unión Europea (UE) la necesidad de implantar un nuevo impuesto a los 'ultrarricos', la conocida como tasa Zucman, que plantea gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

Bustinduy participa este viernes en el Consejo EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) de la UE, que se celebra en Chipre, donde abogará por la necesidad de implantar esta nueva tasa "que permita fortalecer el pilar social europeo en un momento en el que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha", como ha alertado en declaraciones previas a la celebración del Consejo.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha destacado.

En esta línea, el ministro defenderá la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" y fortalecer las políticas sociales como "la mejor respuesta para hacer frente a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos de nuestra época".

A partir de esta idea, la de que Europa garantice unos servicios públicos de calidad y un sistema fiscal justo para financiarlos, Bustinduy planteará ante el resto de ministros presentes en este consejo europeo la necesidad de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

De esta manera, el ministro Bustinduy aboga por aplicar la conocida como 'tasa Zucman', apellido del prestigioso economista que la ideó y con quien se reunió la pasada semana en París.

El ministro considera que esta tasa es "decisiva" para fortalecer las democracias europeas haciendo una apuesta decidida por la cohesión social, distribuyendo la riqueza para reducir desigualdades y fortalecer los derechos sociales.

"Un sistema fiscal más justo y eficaz es la respuesta que la Unión Europea debe dar a la concentración de riqueza y poder de magnates que se permiten amenazarla. El futuro de Europa pasa por seguir construyendo y ampliando las políticas sociales que han permitido fundar un horizonte colectivo de certeza, bienestar y seguridad", ha manifestado Bustinduy antes de la celebración del Consejo.

RECAUDACIÓN DE 5.200 MILLONES DE EUROS

Bustinduy ha señalado, además, que sólo en España la aplicación de la 'tasa Zucman' permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "una cifra con la que se podría reforzar la lucha contra la pobreza infantil en España con la adopción de una prestación universal por crianza".

Esta medida propuesta por el ministro es una de las acciones prioritarias que se incluyen en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se aprobó este martes en el Consejo de Ministros.

Por ello, durante su intervención en el debate político sobre la futura Estrategia de la Unión Europea contra la Pobreza, Bustinduy también va a defender la necesidad de aprobar lo antes posible una prestación universal por crianza, que defiende como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil, como así demuestran los datos en los países donde ya se aplica esta medida.

De hecho, tras el Consejo, Bustinduy se va a reunir con Dara Calleary, ministro de Protección Social de Irlanda, que es uno de los numerosos países europeos en los que esta prestación ya está en marcha. En Irlanda se aprobó en 2024 y ha conseguido ya reducir significativamente la pobreza infantil.

Asimismo, en relación con la prestación universal por crianza, Bustinduy expondrá que esta medida debe ir de la mano de un modelo fiscal más justo, redistributivo y progresivo, y va a remarcar que no es una ayuda sino un derecho de ciudadanía. "Y por eso debe universalidad, porque es un derecho, y porque así podrá llegar directamente a las familias que más lo necesitan y a las que muchas veces es difícil llegar con prestaciones focalizadas", ha dicho.

CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

El segundo bloque de la jornada estará centrado en los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. En este ámbito, Bustinduy hablará de los nuevos retos para las democracias europeas que plantea la evolución demográfica, con poblaciones en los que la esperanza de vida cada vez es mayor, y que, según va a argumentar, exige que se materialice un cambio en el modelo de cuidados más centrado en las personas y en sus necesidades.

"Envejecer es un logro democrático", ha afirmado en diversas ocasiones el ministro para subrayar que la prioridad del Gobierno en esta materia debe ser consolidar un sistema público de cuidados que deje atrás el modelo asistencialista y poder garantizar la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", ha concluido Bustinduy.