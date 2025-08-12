Asaja reclama "medidas urgentes" para paliar los "graves daños" de la lengua azul

Pide la creación de un plan de choque interterritorial que unifique protocolos de actuación

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) exige a las Administraciones públicas competentes la adopción de manera "inmediata" de medidas "urgentes" ante la detección de nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas en el territorio nacional, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria alerta del "grave perjuicio" tanto sanitario como económico que esta enfermedad está causando al sector, especialmente en explotaciones de ovino y bovino.

"Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas", ha asegurado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

En el caso de los serotipos 3 y 8, actualmente no existen vacunas disponibles, aunque sí posibilidades de desarrollo, por lo que la organización reclama que se impulsen de inmediato estos trabajos y que se defina la forma más eficaz de aplicación de las futuras dosis.

Desde la última actualización oficial los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, centro nacional de referencia, han confirmado nuevos focos en Córdoba (serotipos 3 y 8), Cantabria (serotipo 3), Ávila (serotipo 3) y Jaén (serotipos 3 y 8).

En la presente temporada de actividad vectorial 2025-2026, la enfermedad se ha detectado en Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Navarra, Cantabria y País Vasco, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta principalmente a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. Provoca fiebres altas, inflamación de las mucosas, dificultad respiratoria, abortos y, en los casos más graves, la muerte del animal. El virus se transmite a través de mosquitos del género Culicoides, cuya reproducción se ve favorecida por las temperaturas actuales, que permiten más ciclos y, por tanto, una mayor capacidad de infección.

Asaja recuerda que la vacunación es la herramienta más eficaz para frenar su propagación y reducir la mortalidad en el ganado, por lo que considera que es "imprescindible" poner en marcha una campaña informativa "clara y accesible" que oriente a los ganaderos sobre las medidas de prevención, control y contención del brote.

La organización denuncia que los ganaderos se encuentran en una situación límite, tras meses de dificultades por la sequía, el encarecimiento de los costes de producción y ahora la amenaza de esta enfermedad.

"No podemos permitir que las Administraciones públicas se encuentren de vacaciones sin ofrecer soluciones a esta grave situación. Echamos en falta su compromiso a la hora de dar la suficiente información para que el ganadero pueda tomar las medidas correctas", recalca Barato.

En este contexto, Asaja señala la necesidad de una respuesta "coordinada y rápida" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que la proliferación del virus, "que no entiende de fronteras administrativas, exige una acción conjunta y sin fisuras".

De esta forma, reclama la creación de un plan de choque interterritorial que unifique protocolos de actuación, garantice la distribución equitativa de posibles vacunas y refuerce los canales de comunicación para que la información fluya sin demoras, evitando así que los ganaderos de unas regiones se vean desamparados frente a sus homólogos en otras.