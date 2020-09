Audax Renovables cierra la compra del 100% de la comercializadora de electricidad húngara de E.ON

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables ha cerrado la compra del 100% del capital social de E.ON Energiakereskedelmi Kft, la comercializadora de electricidad húngara del grupo E.ON.

El grupo energético ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición una vez se han cumplido las condiciones suspensivas del contrato de compraventa y se han obtenido las autorizaciones regulatorias.

La compañía ha destacado que el cierre de la operación no representa un importe material en relación con los activos y la tesorería consolidad del grupo, y que no implica el incumplimiento de los ratios de deuda del grupo, puesto que con la compra realizada no se ve incrementada la deuda consolidada del grupo.