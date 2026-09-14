El BCE apuesta por acelerar el desarrollo de la IA en Europa, mientras las firmas de EEUU quieren frenar

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde - Florian Wiegand/dpa - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado que Europa debe ser capaz de desarrollar su propio sector de la IA, al tiempo que asimilar los avances ya desplegados en Estados Unidos, para mantener suficiente autonomía y no ser arrastrados por los inconvenientes del mercado estadounidense, todo mientras la firmas especializadas en IA de Estados Unidos piden frenar las capacidades de los modelos por sus elevados riesgos.

"Existe un gran debate sobre si el despliegue de la IA en Estados Unidos constituye una burbuja. El personal del BCE ha analizado revoluciones tecnológicas anteriores y las correcciones han formado parte de ese patrón. Nadie sabe si esta seguirá una trayectoria similar, pero, de ser así, sentiremos sus efectos aquí, en Europa", ha indicado Lagarde en un evento en Viena (Austria).

La líder del BCE ha señalado que el Viejo Continente necesita adoptar la IA rápidamente y a un mayor ritmo que el actual si quiere aprovechar la oportunidad para dejar atrás los problemas de productividad ya analizados en múltiples informes.

De hecho, Lagarde ha subrayado que una asimilación y despliegue de la IA en tiempo y forma podría elevar la productividad hasta un 4% en una década, mientras que el archiconocido informe Draghi estimaba que un incremento del 2% en el mismo periodo de tiempo permitiría cubrir una tercera parte del coste las inversiones estratégicas necesarias en el continente.

"Sin embargo, los argumentos a favor de actuar con rapidez podrían ser aún más sólidos de lo que sugieren estas estimaciones, ya que Europa pagará el precio de este auge independientemente de si participa o no en el crecimiento resultante", ha sostenido la 'guardiana del euro'.

No obstante, la conclusión de Lagarde es clara: importar este tipo de tecnología no es suficiente. A pesar de que importar la IA no es algo negativo en sí mismo, los análisis del BCE alertan de múltiples riesgos para las empresas europeas si se vuelven completamente dependientes del mercado estadounidense.

Por un lado, la gestión de datos se erige como uno de estos obstáculos ya que casi la mitad de las compañías que no apostaron decididamente por adoptar la IA, destacaron la desconfianza en la protección de datos, pudiendo generar vunerabilidades en sus negocios.

Asimismo, el acceso a los modelos pueden ser fácilmente limitado por las empresas que lo gestionan, provocando graves problemas a infraestucturas críticas --trenes, hospitales, sistema bancario--. A lo que cabe añadir, que la brecha entre quienes sean los primeros en la carrera de la IA y el resto de agentes podría llegar a un punto demasiado amplio como para que el resto de competidores no cuente con margen de maniobra.

"O bien se frena la adopción, porque no puede proteger sus datos, y renuncia al crecimiento. O bien adopta la IA rápidamente, se vuelve altamente dependiente y corre el riesgo de perder la libertad de organizar su economía de acuerdo con sus propios valores", ha resumido Lagarde.

BASE EUROPEA CON SEDE EN SAN SEBASTIÁN

En línea con este análisis, la presidenta del BCE ha destacado que Europa necesita tanto del despliegue de una infraestructura suficiente para permitir el avance de la IA, como del desarrollo de modelos capaces de completar la mayoría de las tareas.

Precisamente, Lagarde ha mencionado que ya existen empresas en Europa que destacan por su alto potencial para dotar a Europa de una gama propia de modelos, entre ellas, la compañía Multiverse Computing, con sede en la ciudad de San Sebastián, cuyo progreso elogia la líder del BCE en su discurso, aunque sin nombrarla explícitamente.

"Europa tiene una base sobre la que construir: la empresa francesa Mistral ha lanzado su última generación de modelos con pesos abiertos, y una firma de San Sebastián ha comprimido un modelo abierto chino en una versión que ahora obtiene mejores resultados en pruebas de referencia independientes que cualquier otro modelo europeo", ha indicado.

Christine Largade se muestra así convencida de impulsar la inteligencia artificial para mejorar la productividad del continente, en un momento en el que el debate al otro lado del Atlántico parece ser el contrario y las firmas de IA estadounidense están valorando frenar su desarrollo, lo que ha provocado una caída generalizada de las acciones en compañías vinculadas al sector.