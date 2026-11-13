La caída global de Microsoft coincide con la demanda del 86% de españoles de tener tecnología europea

November 13, 2026, India: In this photo illustration, a phone displaying the Microsoft logo in front of a browser error reading for outlook.cloud.microsoft, as a global outage disrupted Outlook, Teams and Copilot, in India on November 13, 2026.,Image: 11 - David Talukdar / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La caída global que afecta desde este jueves a diversos servicios de Microsoft --entre ellos Teams, Outlook y su software de inteligencia artificial (IA), Copilot-- coincide con la publicación del informe 'Soberanía digital en Europa 2026' de Fundación Telefónica y Metroscopia, en el que el 86% de los españoles encuestados señala que Europa debería tener sus propias plataformas y tecnologías para ser más competitiva.

Según los datos recogidos en este sondeo, el 82% de la población española y el 86% de las empresas encuestadas consideran que Europa depende mucho o bastante de empresas tecnológicas de otros países.

De acuerdo con la información difundida sobre la incidencia de Microsoft, los primeros reportes de "problemas de conectividad" llegaron este jueves por la tarde a través del portal de monitorización Downdetector, donde se registró un pico de cerca de 140.000 notificaciones sobre fallos en Outlook en más de 70 países, alcanzando cerca de 200.000 reportes.

Según informó la BBC, Microsoft atribuyó la causa a una "carga elevada" en su infraestructura, mientras que Bloomberg detalló que la saturación de un proceso central en los servidores afectados provocó que dejaran de responder y perdieran capacidad.

Asimismo, otras compañías tecnológicas como OpenAI y Anthropic han informado de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft para operar con normalidad.

En un primer momento, Microsoft comunicó que estaba "viendo resultados positivos" en la resolución del fallo, aunque en la mañana de este viernes indicó que las soluciones aplicadas no estaban surtiendo el efecto esperado y que, pese a detectar una "recuperación parcial" en las regiones donde se han implementado, esta no es sostenida.

LA IA Y LA NUBE, EN EL CENTRO DE LOS DATOS DEL SONDEO

Por su parte, el informe de Fundación Telefónica y Metroscopia refleja que, entre los decisores empresariales consultados, el 73% percibe la inteligencia artificial como uno de los ámbitos de mayor dependencia de proveedores no europeos, seguida de los servicios de 'cloud' o nube (48%), la ciberseguridad (39%) y las plataformas de comunicación (33%).

En cuanto a la percepción de riesgos, el 62% de los ciudadanos y el 49% de los empresarios encuestados en el estudio creen que la presencia en Europa de empresas tecnológicas de otros países supone una amenaza para la seguridad europea.

Al preguntar por ámbitos concretos a la población general, el 76% señala como una amenaza la presencia de plataformas de inteligencia artificial y sistemas de pago no europeos, seguidos de las redes sociales (70%), las aplicaciones de mensajería (64%) y los buscadores (62%).

DEMANDA DE IMPULSO INSTITUCIONAL Y CONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS

El estudio de Fundación Telefónica y Metroscopia indica también que el 87% de los españoles y el 91% de los empresarios consideran que los gobiernos europeos deberían impulsar el desarrollo de tecnología europea.

En este sentido, el 56% de los ciudadanos y el 60% de los decisores empresariales optan por impulsar el desarrollo de alternativas tecnológicas europeas para no depender exclusivamente de plataformas no europeas, frente al 31% y el 26% que apuestan por regular el poder de las grandes plataformas extranjeras.

Respecto a la elección de proveedores, el 70% de los ciudadanos y el 69% de los empresarios afirman que priorizarían una plataforma tecnológica europea si ofreciera los mismos servicios que una no europea.

Sin embargo, el mismo sondeo recoge que el 67% de los españoles y el 66% de los decisores empresariales declaran no haber oído hablar de ningún servicio, producto o plataforma tecnológica desarrollada en Europa como alternativa a los grandes servicios internacionales.

Finalmente, el informe señala que, para reducir la dependencia exterior y mantener el control de los datos, el 86% de los españoles ve importante que España disponga de servicios de ciberseguridad y redes de telecomunicaciones propios, porcentaje que se sitúa en el 83% en el caso de los centros de datos y en el 79% en los servicios de 'cloud'.