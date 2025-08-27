CaixaBank concede 2.500 millones de financiación al sector hotelero en el primer semestre (+45%)

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de su línea especializada Hotels & Tourism, ha cerrado el primer semestre del año con 2.513 millones de euros en financiación concedida al sector hotelero y de alojamientos turísticos en España, lo que supone un 44,8% más respecto al mismo periodo del año pasado.

Este volumen se ha formalizado en un total de 2.357 operaciones de crédito firmadas, lo que supone un aumento interanual del 24,2%, según ha informado la entidad financiera este miércoles en un comunicado.

Por territorios, las Islas Baleares continúan liderando la concesión de crédito, con un volumen de 667 millones de euros en los primeros seis meses del año.

Sigue Barcelona, con 662 millones y, a continuación, el resto de Catalunya, con 260 millones.

Otros territorios que destacan son Andalucía, donde se han concedido 209 millones; Madrid, con 176 millones euros financiados, y Canarias, con 169 millones.

PROYECTOS DE REFORMA

Los hoteles y alojamientos turísticos han destinado la mayor parte de los fondos a proyectos de reforma y modernización de alojamientos turísticos y a la adquisición de nuevos establecimientos.

La financiación también se ha invertido en iniciativas de innovación y sostenibilidad, así como en cubrir necesidades operativas mediante productos de circulante.

La línea especializada Hotels & Tourism cuenta con equipos de especialistas en el ámbito hotelero, que acompañan a cerca de los 2.300 expertos en asesoramiento empresarial de la entidad, distribuidos en más de 200 centros y oficinas.