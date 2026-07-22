Cepa 21 consolida su crecimiento tras disparar un 61,6% su beneficio en 2025

El presidente de Cepa 21 José Moro - CEPA 21

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cepa 21 ha cerrado su ejercicio fiscal 2025, disparando un 61,6% su beneficio y elevando un 8,2% en su cifra de negocio en un contexto marcado por la transformación del mercado del vino, según informa la bodega en un comunicado.

En concreto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó en un 37%, hasta los 1,37 millones de euros frente al millón registrado en el ejercicio precedente, lo que refleja una mayor eficiencia operativa y la capacidad de la bodega para seguir generando valor.

La bodega ha señalado que la buena evolución registrada en 2025 responde a una estrategia basada en la innovación, la calidad y la escucha activa del consumidor, que son pilares de la nueva etapa de la compañía.

Además, el desarrollo económico de la bodega también se ha visto respaldado por el crecimiento de sus principales canales de comercialización, reflejo de una estrategia enfocada en ampliar la presencia de la marca y adaptarse a las nuevas formas de consumo.

Durante 2025, el canal de distribución registró un incremento del 8,1%, mientras que la alimentación experimentó un alza del 19,4%, mientras que el comercio electrónico avanzó un 17%. Unos resultados que consolidan una estrategia omnicanal que permite acercar la marca al consumidor allí donde se encuentra y respondiendo de forma eficaz a los nuevos hábitos de compra.

"Estos resultados son la consecuencia de una forma de entender el vino que pone al consumidor en el centro. Hemos sabido evolucionar escuchando al mercado, pero sin renunciar a nuestra identidad. Crecer en un contexto como el actual nos confirma que vamos por el buen camino y nos anima a seguir impulsando un proyecto que mira al futuro desde el máximo respeto por el territorio", ha señalado el presidente de Bodegas Cepa 21, José Moro.

Moro ha indicado que los "buenos" resultados van ligados a la transformación estratégica emprendida por la bodega durante los últimos años. "La gran revolución del vino contemporáneo es la escucha activa", ha recalcado, asegurando que se trata de una filosofía que implica entender las necesidades del entorno (viñedo, suelo y clima) y los gustos y necesidades del consumidor.

En el contexto actual, Cepa 21 avanza una nueva etapa, basada en una reinterpretación de la Ribera del Duero a través de vinos "más elegantes, frescos y sutiles", pero sin renunciar al carácter que define a la bodega.

Una evolución que ya se materializa en las nuevas referencias como La Rendija 2024 y La Pelliza 2024, vinos que simbolizan el inicio de esta nueva identidad y que reflejan una forma diferente de entender la elaboración, donde la precisión técnica, el respeto al paisaje y la búsqueda de una mayor expresividad marcan el camino.

La nueva etapa de la bodega también se sustenta en un profundo trabajo en viñedo y bodega, ya que desarrolla una viticultura regenerativa orientada a recuperar el suelo como un ecosistema vivo mediante el empleo de microorganismos autóctonos y materia orgánica procedente de las propias parcelas, favoreciendo una maduración más equilibrada y una mayor expresión aromática de la uva.

En paralelo, la incorporación de nuevas técnicas de elaboración y el uso de tinas de roble francés permiten obtener vinos con mayor precisión, equilibrio y elegancia, siempre fieles a la identidad del territorio.

"El consumidor de hoy busca vinos con personalidad, pero también más frescos, elegantes y fáciles de disfrutar. En Cepa 21 trabajamos para responder a esa nueva realidad desde el respeto al viñedo y una viticultura cada vez más sostenible. Nuestro reto es seguir creciendo sin dejar de escuchar lo que demanda el mercado y lo que nuestra tierra pide para seguir siendo el principal activo del negocio", ha indicado Moro.

Con la mirada puesta en los próximos años, Cepa 21 refuerza su hoja de ruta de crear valor y reforzar su presencia en el segmento premium. Así, la bodega intensificará el desarrollo de vinos de alta gama, ganará terreno en mercados internacionales -consolidando su expansión y abriendo puertas en mercados emergentes- y seguirá apostando por la calidad, la innovación y la excelencia como sello distintivo en cada uno de sus procesos.