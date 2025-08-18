China autoriza la importación de cereza española, mientras se negocia la del higo seco y el pistacho

China es el noveno mercado en valor para España y tercero no comunitario tras Reino Unido y Estados Unidos

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Administración General de Aduanas de China (AGA) ha publicado el registro de los establecimientos españoles autorizados para la exportación de cereza a este país asiático, por lo que ya pueden iniciarse las ventas de este alimento.

En concreto, esta autorización de las exportaciones pone punto y final a un complejo proceso de negociación que ha durado varios años. En 2024, técnicos del Gobierno de China realizaron una visita a zonas productoras de cereza en España.

El pasado 11 de abril, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la titular de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun, firmaron en Pekín el protocolo de exportación de cereza española, con ocasión del viaje realizado al país asiático por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acuerdo contempla la obligación de que las autoridades de aduanas chinas realizaran una auditoría previa al inicio de las exportaciones. Los días 9, 12 y 13 de junio la AGA realizó una video-auditoría sobre una selección de parcelas y almacenes inscritos para la campaña de exportación de cereza en China y verificar el cumplimiento del protocolo fitosanitario. Finalmente, el pasado jueves, la AGA publicó el registro de establecimientos autorizados y dio por abierta la exportación.

Los operadores inscritos que todavía dispongan de producto y deseen exportar cereza a China pueden solicitar la emisión del certificado fitosanitario al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El protocolo establece que el procesado, empaquetado, almacenamiento y transporte de cerezas destinadas a la exportación se llevará a cabo bajo la supervisión del Departamento que lidera Luis Planas. Éste también será el responsable de asegurar que solo las cerezas procedentes de los huertos registrados puedan entrar en el almacén de confección para su selección y procesado. El protocolo tiene una vigencia de tres años.

Con esta autorización se amplía la cartera de acuerdos bilaterales para la exportación de productos vegetales de España a China tras los de cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa, caqui y almendra. También están autorizada la venta de avena forrajera, pasta de aceituna y alfalfa deshidratada destinadas a la alimentación animal.

Desde junio del 2018, ambos países han suscrito 11 protocolos para la apertura de productos agroalimentarios españoles al mercado chino. En la actualidad, se están en negociación los expedientes para la exportación de higo seco y pistacho, en distinta fase de intercambio de información técnica.

El mercado chino tiene un carácter estratégico para el sector agroalimentario español. En 2024, España exportó al país asiático productos agroalimentarios por valor de 1.864 millones de euros, con un saldo positivo de 253 millones de euros.

De esta forma, China es el noveno mercado en valor para España y tercero no comunitario tras Reino Unido y Estados Unidos.