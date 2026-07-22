CLIA refuerza su estructura en Cataluña con el nombramiento de Martí Sáez como director regional - CLIA

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el refuerzo de su estructura en Cataluña con la incorporación de Martí Sáez como nuevo director de la organización en la región, en un movimiento estratégico orientado a consolidar la presencia institucional de la patronal en este territorio.

Sáez, especialista en comunicación corporativa, asuntos públicos y relaciones institucionales, asumirá la dirección de las actividades de CLIA en la comunidad autónoma.

Desde este puesto, mantendrá la interlocución directa con las administraciones públicas, la comunidad marítimo-portuaria, el ecosistema turístico y los principales agentes socioeconómicos locales, reportando de forma directa al director de CLIA en España, Alfredo Serrano.

Según ha detallado la entidad, esta decisión responde al objetivo de favorecer el intercambio de información y la colaboración público-privada en un enclave clave para el tráfico de cruceros en el Mediterráneo, contribuyendo a abordar los retos operacionales y de sostenibilidad del sector.

COMPROMISO CON EL TERRITORIO Y LA SOSTENIBILIDAD

El director de CLIA en España, Alfredo Serrano, ha destacado que la creación de esta dirección regional refleja el "compromiso del sector con el territorio catalán" y la relevancia estratégica de infraestructuras como los puertos de Barcelona -referente mundial en el tráfico de cruceristas- y Tarragona.

Serrano ha subrayado que la trayectoria del nuevo directivo será fundamental para "avanzar conjuntamente hacia un modelo turístico sostenible, equilibrado y generador de valor".

Por su parte, Martí Sáez ha manifestado que asume el cargo con la voluntad de "fortalecer el diálogo entre el sector y el tejido catalán", promoviendo espacios de colaboración que permitan planificar el futuro de la actividad crucerística "desde el rigor, la escucha y el avance hacia modelos compartidos".

Sáez es licenciado en Periodismo y Comunicación Corporativa por la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, cuenta con un Máster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra y ha completado su formación en la George Washington University. A lo largo de su carrera ha ejercido la consultoría estratégica y el asesoramiento en posicionamiento institucional para diversas empresas e instituciones.