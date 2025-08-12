La CNMC autoriza la compra de MedPlaya Hotels por Azora y Trainline desiste de la operación con Trenes.com

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la compra de MedPlaya Hotels por parte de la gestora Azora Capital, mientras que también ha comunicado que Trainline ha desistido de la adquisición de Trenes.com, según un comunicado de este martes.

Sobre la primera operación, el regulador ha asegurado que "no supone una amenaza" para la competencia efectiva en los mercados, debido a "los limitados solapamientos horizontales y la ausencia de relaciones verticales relevantes entre las partes".

La relación entre ambas compañías se remonta a 2019, ya que Azora adquirió siete hoteles en España al grupo MedPlaya, ubicados en Benidorm y la Costa del Sol, que suman un total de 1.670 habitaciones.

MedPlaya Hotels opera un total de 16 hoteles en la Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Sol, Benidorm y Bulgaria --con un establecimiento--.

En relación a la otra transacción, Trainline notificó anteriormente una operación de concentración que consistía en la adquisición del control exclusivo sobre Online Travel Solutions, nombre denominación mercantil de Trenes.com.

Sin embargo, la CNMC ha informado que Trainline comunicó su decisión de desistir de la operación, por lo que el regulador acordó el archivo de las actuaciones.