Coca-Cola, ElPozo y Campofrío, las marcas más elegidas por los consumidores en España

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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola vuelve a coronarse otro año más como la marca más elegida por los españoles, según la edición 2026 del 'Brand Footprint de Worldpanel by Numerator', el ranking de las marcas de gran consumo que más veces se compran en los hogares españoles, donde ElPozo y Campofrío completan el podio de este año, reeditando el mismo palmarés que el pasado año.

En concreto, la marca de bebidas refrescantes ha obtenido un total de 121 millones de contactos con el consumidor, más que ninguna otra marca, seguida por ElPozo, con 112,5 millones de CRP's y que es un año más la que entra en más hogares, ya en el 73,2%, mientras que Campofrío consolida la tercera plaza tras registrar 85,4 millones de contactos.

De esta forma, en la cuarta posición se sitúa Central Lechera Asturiana, seguida por Danone en la quinta plaza, Gallo (6), Casa Tarradellas (7), Don Simón (8), Puleva (9) y Activia, que se sitúa en el décimo puesto tras subir una posición y es la única novedad del 'Top 10'.

Este año sólo cuatro marcas han crecido en las tres variables analizadas: CRP/contactos, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra como son ElPozo, Campofrío, Casa Tarradellas y Don Simón.

Entre las novedades de esta edición destaca el regreso entre las 50 mejores al ranking de Pepsi, que se sitúa en el puesto 46, mientras que entran tres nuevas marcas como son Carbonell (45), La Carloteña (48) y Philadelphia (50).

Además, siete de cada diez marcas de la clasificación han variado de posición en comparación con el año anterior, con 18 marcas que han subido y 16 que han bajado. Estas 50 marcas tienen una presencia notable en los hogares españoles, llegando al 99,6% de ellos y estando presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo. Además, 28 de ellas son marcas de origen español.

Por regiones, ElPozo reina en siete comunidades autónomas (Galicia, Extremadura, Andalucía, Com. Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias), seguida de Coca-Cola que lidera, en cambio, en cinco comunidades, que son Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña.

Por su parte, Central Lechera Asturiana es la número uno en Asturias y La Rioja, mientras que Campofrío hace lo propio en Castilla y León y Cantabria. Danone, a su vez, está al frente en País Vasco.

Y por sectores, en el caso del consumo dentro del hogar, no se han registrado cambios de liderazgo en alimentación (ElPozo), bebidas (Coca-Cola), lácteos y alternativas vegetales (Central Lechera Asturiana), droguería (Fairy), higiene y cuidado personal (Colgate) y frutas y verduras (Plátano de Canarias).

Sin embargo, donde ha habido más movimiento es en la categoría de frutas y verduras con una nueva incorporación, Cebollas Tara, que entra de lleno en el puesto tres por delante de Florette y Fresón de Palos.

Mientras que en fuera del hogar, hay mucha estabilidad en ambos 'top 5', con Coca-Cola y Lays como las marcas más elegidas en bebidas y alimentación, aunque destacan Cabreiroá y Nestlé que se incorporan entre los cinco primeros.

En cuanto a fabricantes, un total de siete empresas logran superar los 100 millones de contactos anuales con los consumidores, con Nestlé al frente un año más, seguido por Danone, Coca-Cola, Sigma Foods, P&G, ElPozo y Mondelez.

INNOVACIÓN Y PROMOCIONES

La directora general de Worldpanel by Numerator, María Josep Martínez-Abarca, ha indicado que "maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer". "Innovar con éxito, apoyar las marcas con publicidad, realizar promociones efectivas, y trabajar con la distribución es lo más eficaz", ha señalado.

Respecto a la innovación, este año han crecido el número de innovaciones realizadas por el 'Top 50' de las marcas por primera vez desde 2021, hasta un 27%, lo que supone 10 puntos porcentuales más que hace un año.

Además, la brecha de éxito de las marcas más innovadoras en el top 50 frente a las que están fuera de ese ranking se ha ampliado en el último año, 50% frente a 14%, cuando el año pasado la diferencia era de 17 puntos porcentuales.

Las promociones son de nuevo una palanca muy activa entre las marcas más presentes en los hogares españoles, con una cuota promocional del 29,3%, creciendo de forma sostenida desde 2022 y ya una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional el año pasado lograron crecer en CRPs. Finalmente, sobre el punto de venta, el informe concluye que tres de cada cinco marcas han optimizado su presencia en al menos tres canales de compra.