El consejo de Aedas Homes rechaza la OPA de Neinor y destaca el fin del dividendo o su exclusión de bolsa

El consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de la opinión emitida respecto a una primera OPA, que será aceptada por el principal accionista de Aedas, el fondo estadounidense Castlelake --controla el 79% de las acciones--, ya que así lo negoció con Neinor Homes. Por ello, los dos consejeros de Aedas vinculados a este fondo se han desmarcado de la mayoría del consejo para trasladar su apoyo a la oferta.

El resto de consejeros independientes se han basado en el informe encargado a Goldman Sachs, que concluye que el precio de la oferta "no es adecuado desde un punto de vista financiero para los titulares de acciones de Aedas (distintos de Castlelake)", por lo que no aceptarán la oferta.

En el informe del consejo de Aedas se destacan los principales puntos que Neinor ha manifestado en el folleto de su OPA, principalmente su intención de poner fin a los dividendos o su futura exclusión de bolsa.

En concreto, Neinor ha trasladado expresamente su intención de no continuar con la política de dividendos seguida por Aedas hasta la fecha, aunque asegura que, tras la liquidación de la operación, Neinor promoverá que Aedas realice distribuciones a sus accionistas en función de las necesidades y objetivos globales del grupo.

En cuanto a su exclusión de bolsa, ha manifestado su intención de hacer uso de su derecho a exigir la venta forzosa de las restantes acciones de Aedas en manos de accionistas que no acepten la oferta, al precio al que se liquide, y su posterior salida de bolsa.

Neinor prevé que Aedas continúe operando como filial del grupo Neinor, manteniendo su personalidad jurídica propia, aunque reorganizará sus órganos de gobierno y de dirección, y ejecutará una revisión de las estructuras organizativas y de las condiciones laborales existentes de Aedas, por lo que podrían producirse ajustes en la plantilla de Aedas.