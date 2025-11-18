El creador de 'Baby Shark' se dispara hasta un 62% en su debut en Bolsa

Archivo - ‘Baby Shark’ se reinventa durante la cuarentena como una canción sobre higiene de manos igual de pegadiza - YOUTUBE/PINKFONG - Archivo

Las acciones de Pinkfong, la firma responsable de 'Baby Shark', la canción infantil convertida en fenómeno de masas hasta liderar las visualizaciones en toda la historia de la plataforma, llegaron a subir hasta un 61,8% en su debut este martes en el mercado electrónico Kosdaq de la Bolsa de Corea del Sur.

Los títulos de la compañía, cuyo precio se había fijado en 38.000 wones, en la parte alta del rango previsto, marcaron en su salto al parqué un primer cruce de 58.000 wones (+52,6%) y alcanzaron más tarde un máximo intradía de 61.500 wones (+61,8%), aunque en el último tramo de la sesión perdían parte del ímpetu inicial para cotizar en 41.550 wones, con una revalorización del 9,34% respecto del precio establecido en la OPV.

Kim Min-seok, consejero delegado de The Pinkfong Company, declaró en la ceremonia previa a la apertura de la jornada bursátil que la firma se ha convertido en una empresa de tecnología de vanguardia que aumenta las posibilidades de éxito del contenido basándose en datos, IA y localización.

"Acortaremos el ciclo de lanzamiento de propiedad intelectual utilizando tecnología de inteligencia artificial y datos, y estableceremos un nuevo estándar para el mercado global de contenido familiar", añadió.

La OPV de Pinkfong atrajo el interés de un total de 2.300 participantes institucionales, lo que resultó en una tasa de competencia de 615,9 a 1, mientras que la suscripción de inversores particulares alcanzó una tasa de competencia de 846,9 a 1.

La compañía surcoreana planea invertir los fondos obtenidos en el desarrollo y lanzamiento de nuevas propiedades intelectuales (PI); la mejora del proceso de producción; la producción de animaciones de alta calidad; la expansión del negocio global de entretenimiento basado en la ubicación (LBE).