Domino's Pizza crece en España con la apertura de su primer 'vending'

Puesto de 'vending' de Domino's Pizza - DOMINO'S PIZZA

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Domino's Pizza, enseña de pizzas a domicilio operada por Alsea en España, abre nuevas vías de negocio en el mercado español con la puesta en marcha del primer 'vending', un proyecto estratégico de diversificación que amplifica su ecosistema y que abre nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado español, según informa en un comunicado.

En concreto, con el lanzamiento de 'Horno 24/7', la firma continúa evolucionando su modelo de negocio y expansión mediante una solución integrada en su red de tiendas que le permite acercar su experiencia de marca a nuevos momentos de consumo, reforzando así tanto su presencia en ubicaciones estratégicas como su capilaridad territorial.

Esta iniciativa supone, además, un nuevo paso en su estrategia de innovación y consolida su apuesta por el desarrollo de formatos capaces de responder a un consumidor cada vez más dinámico.

Así, el 'Horno 24/7' funciona como una extensión directa de las tiendas de Domino's. Las pizzas se elaboran en un obrador de proximidad siguiendo las mismas recetas, procesos y estándares de calidad que el resto de establecimientos. Asimismo, toda la cadena de producción, distribución y trazabilidad está sometida a rigurosos controles, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad alimentaria.

"Con el 'Horno 24/7' llevamos la experiencia Domino's a lugares y momentos donde antes no llegábamos. Hablamos de una nueva forma de acercar la marca a nuestros clientes, con un formato que se adapta a sus necesidades y les permite disfrutar de nuestras pizzas recién horneadas con la máxima calidad, como en cualquiera de nuestras tiendas", ha explicado el director general de Domino's Pizza en España, Jesús Navarro.

De esta forma, el horneado de este nuevo formato de 'vending' se realiza en el propio punto de venta en el momento de la compra, lo que permite ofrecer una pizza recién hecha en menos de tres minutos a una temperatura superior a los 80°C. De este modo, los consumidores pueden disfrutar de una pizza con el mismo sabor y frescura que encontrarían en cualquier tienda.

Asimismo, este formato amplía significativamente las ocasiones de consumo al ofrecer pizza las 24 horas del día. Además, su integración con Uber Eats permite extender la cobertura del servicio a franjas horarias nocturnas y matutinas, respondiendo a la demanda fuera del horario habitual de las tiendas y facilitando el acceso a los productos de Dominós en cualquier momento del día.

Actualmente este modelo está disponible en dos ubicaciones en Madrid, en la estación de servicio Moeve de la Av. de los Poblados, 118 y en la de Ballenoil Pozuelo.