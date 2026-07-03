eDreams y Visa impulsan el comercio basado en agentes de inteligencia artificial en el sector de los viajes

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

eDreams ha anunciado una colaboración con Visa para permitir que los agentes de inteligencia artificial realicen transacciones en sus plataformas de viajes dentro de los parámetros definidos por los usuarios, mediante la integración de programas de inteligencia artificial (IA) como 'Trusted Agent Protocol' y 'Agentic Directory'.

Según ha informado la empresa, eDreams es una de las primeras compañías en incorporar estos protocolos, que permiten reconocer y gestionar de forma segura las interacciones con agentes de IA verificados.

La tecnología distingue entre agentes de confianza y tráfico desconocido o no verificado y establece cómo pueden acceder a la plataforma y completar las transacciones dentro de los sistemas de control y gestión del riesgo ya existentes.

La integración permite gestionar transacciones reales en el entorno de la compañía, mientras que las entidades bancarias autorizan los pagos mediante las claves de pago de Visa, con el objetivo de garantizar que cada operación esté verificada y sea segura.

Gracias a este desarrollo, las plataformas generales de inteligencia artificial podrán ir más allá de la búsqueda de opciones de viaje y completar compras en nombre de los usuarios en las marcas de eDreams.

El director de Producto y Soluciones de Visa Europa, Mathieu Altwegg, ha afirmado ante esta colaboración que esta unión permitirá que las interacciones iniciadas por agentes de IA "continúen hasta la compra", facilitando que los comercios completen las transacciones de forma segura.

Por su parte, el director de Marketing de eDreams, Frédéric Esclapez, ha señalado que la experiencia de la compañía en inteligencia artificial ha sentado las bases para la "era de los viajes conversacionales" y aseguró que la colaboración con Visa permitirá ampliar las posibilidades para que los consumidores reserven sus viajes mediante transacciones seguras iniciadas por agentes de IA.

IA CONVERSACIONAL EN LOS VIAJES

Al margen de su colaboración con Visa, la compañía de viajes continúa impulsando su plataforma de IA propia, que procesa más de seis mil millones de predicciones diarias para ofrecer experiencias personalizadas a sus 8 millones de miembros Prime.

También han apuntado que las plataformas de IA conversacional son una gran oportunidad de captación de clientes y que aunque los asistentes de IA generalistas destacan en el descubrimiento gracias a la posibilidad de poder mantener conversaciones naturales con ellos, el sector de los viajes presenta una complejidad estructural mucho mayor, al requerir licencias de la IATA, garantías financieras, una sofisticada gestión del inventario y atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana.

De esta manera la compañía convierte a la IA conversacional en un nuevo y potente canal dentro del modelo multicanal de captación de clientes.