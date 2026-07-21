El empleo turístico supera los 3 millones de trabajadores afiliados en el sector tras aumentar un 3% en junio

Archivo - Puerta de la oficina de desempleo de Aluche, a 4 de julio de 2022, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron el pasado mes de junio en términos absolutos en 87.830 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores, según datos publicados hoy por Turespaña, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8% interanual, el empleo turístico supone el 13,7% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 49.825 afiliados (19.418 en los servicios de alojamiento y 30.407 en los servicios de comidas y bebidas). Por otro lado, en agencias de viajes fue negativa y ha registrado un descenso de 1.719 trabajadores.

Turespaña aclara que esta cifra "no refleja una caída real", ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'

LOS ASALARIADOS CRECEN UN 3,2%.

En junio, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,1%) aumentó un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en Agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,6%) y aumentó en hostelería (2,8%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,3% en los servicios de alojamiento y un 2,6% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,4% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17,5%) y de comidas y bebidas (0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,3% en el número de autónomos, "caída influida también por el cambio en los CNAEs".

COMUNIDAD VALENCIANA, DONDE MÁS CRECE EL EMPLEO.

El pasado mes de junio, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas.

En este mes, tanto en términos absolutos (9.556 afiliados) como en cifras relativas (4,3%), el mayor aumento se dio en la Comunidad Valenciana.