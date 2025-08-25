La empresa saudí Humain construirá dos centros de datos con chips estadounidenses

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros de datos de la compañía saudí de inteligencia artificial (IA) Humain emplearán microchips estadounidenses toda vez que estén operativos a principios de 2026, según ha informado el consejero delegado Tareq Amin.

El directivo ha indicado que las instalaciones, sitas en la capital Riad y en la ciudad oriental de Dammam, estarán listas en el segundo trimestre del año próximo y que tendrán una capacidad inicial de hasta 100 MW cada una.

Amin ha explicado que Humain está inmersa en el proceso de hacerse con semiconductores norteamericanos después de que la empresa haya recibido el visto bueno regulador para comprar a Nvidia 18.000 chips de última generación. No obstante, está en contacto con otras firmas del sector.

"Depende de la gobernanza, los protocolos y la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, y estas son formalidades que vamos a empezar a tramitar muy pronto", ha manifestado Amin en una entrevista realizada en los márgenes de la presentación del chatbot en árabe de Humain y que ha sido recogida por 'Bloombeerg'.