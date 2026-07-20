Los españoles gastarán una media de 1.130 euros en sus vacaciones de agosto

Archivo - Primera playa de El Sardinero, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los españoles destinarán una media de 1.130 euros por persona a sus vacaciones del próximo mes de agosto, un periodo en el que el 85% elegirá destinos nacionales, preferiblemente de playa, para viajar en familia y alojarse en hoteles, según un estudio elaborado por la plataforma Aladinia.com.

De acuerdo con el informe, siete de cada diez españoles disfrutarán de días de descanso este verano. En concreto, el 51% de los encuestados dispondrá de medio mes o más de vacaciones -un 20% el mes completo, un 17% quince días y un 14% tres semanas-, mientras que un 33% tendrá menos de siete días y un 16% una semana justa.

Respecto a la compañía y el destino, el 47% viajará en familia y un 38% en pareja, situándose los amigos (13%) y los viajes en solitario (3%) en menor proporción.

El turismo nacional se consolida como la opción prioritaria frente a los desplazamientos por Europa (7%) o a destinos de larga distancia (4%).

Por tipología de entorno, el sol y playa lidera las preferencias con un 56% de las respuestas, seguido de la montaña (16%), las grandes ciudades (15%) y los entornos rurales (13%).

En cuanto a la infraestructura de alojamiento, el hotel se mantiene como la principal elección para el 40% de los viajeros, seguido por el alquiler de apartamentos (35%), el uso de segundas residencias (15%), campings (5%), hostales (5%) e intercambio de viviendas (2%).

Por último, la distribución de la partida presupuestaria de 1.130 euros por persona asignará un 40% al alojamiento, un 34% a la restauración, un 13% al transporte y otro 13% al ocio.

En este último capítulo, más de la mitad de los usuarios (55%) prevé contratar experiencias turísticas, entre las que destacan los tratamientos de spa y circuitos de relax (38%), los parques temáticos y acuáticos (19%) y las escapadas temáticas (18%).