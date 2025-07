La Eurocámara aprueba las nuevas normas para combatir la pesca no sostenible en terceros países

BRUSELAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la mejora de las normas para combatir las prácticas pesqueras no sostenibles permitidas por países no pertenecientes a la UE en relación con las poblaciones de peces de interés común.

Los eurodiputados han respaldado con 681 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones el acuerdo que ya se alcanzó a principios de junio con los Estados miembro con el fin de salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces compartidas y garantizar, al mismo tiempo, una competencia leal para los pescadores europeos.

El Consejo aún debe confirmar formalmente el acuerdo antes de que el reglamento modificado pueda entrar en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Según la normativa vigente, una vez que se identifica a un país que permite prácticas pesqueras no sostenibles la UE puede imponer restricciones, como prohibiciones de importación y gracias al reglamento revisado, los países no pertenecientes a la UE comprenderán mejor las circunstancias en las que sus acciones podrían dar lugar a sanciones de la UE.

Ahora, el reglamento actualizado aclara el concepto de 'falta de cooperación' y ofrece una lista de ejemplos de comportamiento no cooperativo entre los que se incluye la negativa a consultar o a involucrar a todos los países pertinentes en las conversaciones.

El texto también precisa que se puede considerar que un país permite la pesca no sostenible si no coopera, no adopta, implementa o hace cumplir las medidas necesarias, incluidas las medidas de control.

Los colegisladores también aclararon que las medidas previstas en el reglamento pueden aplicarse en todos los casos en que se requiera cooperación internacional, incluso en el contexto de una organización regional de ordenación pesquera.

Además, el Consejo y el Parlamento pactaron que la Comisión debe mantenerles informados sobre los avances o las medidas adoptadas cuando se identifica a un país que no coopera o cuando se imponen restricciones a las importaciones.