Fepex afirma que el acuerdo con Mercosur "mejora" el acceso de frutas y hortalizas de estos países a la UE

Archivo - Fepex afirma que el acuerdo con Mercosur "mejora" el acceso de las frutas y hortalizas de estos países a la UE. - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) ha subrayado que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) "mejora" el acceso de las frutas y hortalizas del bloque comercial a la UE y supondrá "prácticamente" su libre acceso, según informó en un comunicado.

En dicho acuerdo se prevé la desaparición de los derechos que se imponen a las importaciones sobre el valor de la mercancía, que se llevará a cabo "en función de los productos".

La novedad del acuerdo, añade, es la inclusión de las cláusulas de salvaguardia adoptadas, de las que habrá que esperar "para ver si se aplican cuando surjan problemas de exceso de exportaciones de estos países a la UE".

Actualmente, los países del Mercosur requieren, en la mayoría de los casos, la negociación de protocolos fitosanitarios por cada tipo de fruta y hortaliza procedente de la UE que se quiere exportar, lo que "dificulta mucho el acceso a estos mercados".

Por su parte, Fepex recuerda la existencia de una balanza comercial deficitaria de la UE con Mercosur, ya que en 2024, la UE exportó frutas y hortalizas frescas a Mercosur por valor de 255 millones de euros, mientras que la importación ascendió a 984 millones de euros.