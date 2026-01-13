Ferrovial, FCC y Añil levantarán un centro de fusión nuclear en Granada que imitará la energía que produce el Sol

Archivo - Imagen del proyecto de las instalaciones de Ifmif-Dones en Escúzar - JUNTA - Archivo

Un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se ha adjudicado un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que produce el centro del Sol o las estrellas.

La adjudicación, adelantada por Europa Press la semana pasada y confirmada este martes por las empresas, supone un nuevo hito para esta infraestructura científico-técnica más grande y compleja que ha tenido España y que supone la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España, al movilizar hasta 700 millones de euros en su construcción.

España se ha comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación de esta iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Junta de Andalucía.

Ferrovial asegura que el IFMIF-DONES, que comenzará a operar a finales de 2029, se convertirá en una instalación científica "única en el mundo", al permitir simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear. Estos neutrones irradiarán sobre los materiales objeto de estudio, para comprobar su comportamiento y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía de fusión.

La compañía española que trasladó a Países Bajos su sede social en 2023 lleva 13 años participando en el desarrollo del ITER, el mayor proyecto científico internacional en el campo de la energía de fusión, que actualmente se está construyendo en Francia, siendo la compañía con el mayor número de contratos adjudicados dentro de este proyecto, ocho desde 2012.

EN DATOS

IFMIF-DONES forma parte de la hoja de ruta europea para desarrollar definitivamente la energía de fusión, aprobada por la Comisión Europea y con participación internacional.

Es uno de los tres proyectos, junto al ITER de Cadarache (Francia) y el futuro DEMO, que contribuirán a alumbrar un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, la energía de fusión, como la que se produce en el centro del Sol y las estrellas.

Con los resultados que arroje el reactor experimental ITER, IFMIF-DONES se encargará de comprobar el daño que estos provocan en los distintos materiales que se necesiten para la futura construcción de DEMO, el prototipo de reactor de fusión.

En un futuro, permitirá, por tanto, probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en futuras plantas de energía de fusión.

Japón se ha incorporado como socio al proyecto IFMIF-DONES y se compromete a aportar un 5% de la inversión en la fase de construcción y un 8% en toda la vida del proyecto.

IFMIF-DONES también cuenta con Croacia, que se ha comprometido a aportar el 5% del coste de construcción y mantenimiento del proyecto. También tiene el apoyo de Italia, país con el que España firmó en julio de 2024 un Memorando de Entendimiento. Además, se mantienen conversaciones con otros países interesados en formar parte del proyecto.

El socio fundamental para la puesta en marcha del proyecto es la Comisión Europea, que contribuirá con 202 millones de euros a su construcción y puesta en marcha, el equivalente a un 25 por ciento de la financiación del proyecto en dichas fases.

El proyecto IFMIF-DONES se implementa a través del Consorcio IFMIF-DONES España, creado a través de un convenio que formalizaron en 2021 el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, adscrito a la Administración General del Estado.