Finnair lanza nuevas rutas a Valencia, Florencia y Catania para el verano de 2026

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea finlandesa Finnair ha anunciado la incorporación de nuevas rutas a su red de destinos del sur de Europa para la temporada de verano de 2026, que incluye vuelos a Valencia, Florencia y Catania. Además, la compañía reintroduce vuelos regulares a la isla griega de Kos, que anteriormente operaba como destino chárter.

"Italia, España y Grecia son destinos particularmente populares entre nuestros clientes finlandeses y del norte de Europa durante los meses de verano," explicó Christine Rovelli, directora de Ingresos de Finnair.

Los nuevos destinos complementan su red en el sur de Europa, ofreciendo opciones tanto para vacaciones de playa como culturales, con un período de viaje que se extiende de primavera a otoño.

A partir de la próxima temporada estival, la compañía operará dos vuelos semanales a Florencia (Italia) y tres a Catania, en la isla de Sicilia. Finnair añadirá dos frecuencias semanales a Valencia, y también volará a la isla griega de Kos.

Estas nuevas rutas se suman a la amplia oferta de la aerolínea en la región, que ya incluye vuelos a ciudades italianas como Roma, Milán y Venecia; a destinos españoles como Madrid, Barcelona, Málaga y las Islas Canarias; y a otras islas griegas como Rodas y Santorini. La temporada de verano de 2026 se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre.