Gobierno asigna 38,1 millones anuales de derechos de emisión gratuita para la industria en periodo 2026-2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Industria y Turismo; de Economía, Comercio y Empresa; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el acuerdo de asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2026-2030, que afectará a más de 650 instalaciones industriales y que recibirán conjuntamente 38,1 millones de derechos de emisión como promedio anual durante el periodo.

Comparando el último año del periodo anterior, 2025, y el primero de este siguiente, 2026, se produce una disminución del 1,6%. Como consecuencia, el déficit en la cobertura de la asignación gratuita de derechos de emisión para la industria, incluyendo cogeneraciones y otras instalaciones de combustión, pasará del 20,0% al 21,3%, informó el Ministerio, que señaló que la generación eléctrica no recibirá asignación gratuita de derechos de emisión, como viene ocurriendo ya desde el 1 de enero de 2013.

Fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen indicaron que la disminución de la cobertura de la asignación gratuita de derechos de emisión "es coherente con el escenario actual de objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático".

En el periodo 2026-2030 existen dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión dos regímenes dirigidos a pequeños emisores, que establecen obligaciones aligeradas con el objeto de reducir la carga administrativa para instalaciones y autoridades competentes.

A las instalaciones que arrancan en uno de los regímenes de exclusión y que solicitaron asignación gratuita de derechos de emisión se les otorgan 3,3 millones de derechos para el conjunto del periodo.

Sin embargo, las asignaciones que se les aprueba solo se harán efectivas si son reintroducidas en el régimen general por alcanzar sus emisiones niveles superiores a los umbrales pertinentes.