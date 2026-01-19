Guatemala apuesta por convertirse en plataforma de inversión hacia terceros mercados para empresas españolas. - CEOE

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Guatemala aspira a convertirse en una plataforma de inversión hacia terceros mercados, en especial en el mercado de las estrategias de 'nearshoring', para empresas de todo el mundo y también españolas.

Es una de las conclusiones que se extrae de la jornada sobre los proyectos y oportunidades de negocio e inversión que existen en el país centroamericano, organizado por la CEOE, en la que las autoridades guatemaltecas han subrayado la diversificación progresiva de su economía.

En concreto, Guatemala está apostando por ir más allá del sector agrícola tradicional y posicionar el país como destino de inversión gracias a su red de acuerdos comerciales, que permite un acceso preferencial a mercados de Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

La ministra de Economía del país, Gabriela García, mencionó el "desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido", como son los semiconductores o el impulso a parques industriales.

Para el Gobierno guatemalteco, el turismo es uno de los ámbitos estratégicos del país, en especial si la actividad procede de pymes, pero también la sostenibilidad y la formación de talento.

Dentro de las oportunidades de negocio que existen en el país centroamericano, García resaltó el ámbito de las energías renovables, con nuevas licitaciones en transmisión y generación, además de las novedades que están surgiendo alrededor del gas natural y de la biomasa.

La titular de Economía puso en valor el crecimiento económico de Guatemala, que alcanza el 4,1% impulsado, en parte, por la inversión pública, su ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructuras logísticas. Entre ellas, destaca la expansión de los puertos del Pacífico y del Atlántico, así como los proyectos de mejoa de la conectividad por carretera, realizados en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos.

ESPAÑA, PRIMER INVERSOR EUROPEO EN GUATEMALA

Por su parte, la subdirectora general de América de la secretaría de Estado de Comercio, Isabel Rata, definió a Guatemala como "un país amigo y un socio comercial clave" para España y subrayó los esfuerzos del Ejecutivo guatemalteco por reforzar la institucionalidad pública. España es actualmente el principal inversor europeo en Guatemala y uno de los nueve primeros a nivel mundial.

En este sentido, destacó el compromiso a largo plazo de las empresas españolas, que no actúan meramente como inversores coyunturales, sino que "reinvierten en el país" y contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo sostenible.

En esta línea, el director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, destacó el excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre España y Guatemala y el firme compromiso del empresariado español con el país, en el marco de la visita oficial de la ministra guatemalteca.

Así, Casado resaltó la amplia presencia de empresas españolas en ámbitos clave como la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones, el turismo, el agronegocio y los servicios, que contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y social y a la generación de empleo.