Huawei y HP firman un acuerdo global de licencias cruzadas de patentes sobre tecnología WiFi

Archivo - FILED - 16 October 2014, Baden-Wuerttemberg, Friedrichshafen: A network cable plug glows red at the network control center of a company.- Felix Kästle/dpa - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las compañías Huawei y HP han firmado un acuerdo global de licencias cruzadas de patentes de varios años de duración que incluye la concesión a la firma estadounidense de la licencia sobre determinadas patentes de WiFi del gigante chino de las telecomunicaciones.

Este pacto refleja, según han transmitido desde Huawei, la cooperación entre ambas empresas en el ámbito de las licencias de propiedad intelectual.

Asimismo, el acuerdo reconoce la capacidad de innovación y la solidez tecnológica de Huawei, así como la posición de HP como "líder" mundial en ordenadores y equipos periféricos.

El director de Propiedad Intelectual de Huawei, Alan Fan, ha celebrado el acuerdo destacando que Huawei "se complace en alcanzar" este acuerdo de licencia cruzada de patentes con HP Inc.

En este sentido, Fan ha afirmado que este acuerdo "es una clara prueba de la innovación independiente y constante de Huawei en campos de vanguardia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)".

Finalmente, el directivo ha subrayado que a través de la concesión de licencias de patentes, Huawei comparte su innovación con el sector, "especialmente en el ámbito de las tecnologías estandarizadas", lo que aporta "experiencias tecnológicas punteras" a los consumidores de todo el mundo.

Por su parte, HP ha destacado que se trata de una licencia de patentes "esenciales" para estándares que abarca la tecnología Wi-Fi, algo que se utiliza ampliamente en todo el sector y que es habitual para las empresas cuyos productos se conectan a redes Wi-Fi.

"No es nada nuevo, ni supone una relación estratégica o comercial más amplia, ni una asociación o colaboración con Huawei", ha matizado.