Próximos dividendos en lo que queda del año: cuánto pagan Inditex, Santander y BBVA, fechas clave y cómo cobrarlos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inditex, BBVA y Santander repartirán a sus accionistas más de 6.174 millones de euros en dividendos en las primeras semanas de noviembre, tras unos meses de sequía para los accionistas de empresas del Ibex 35, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los calendarios proporcionados por las empresas de la Bolsa española.

En concreto, Inditex lidera los pagos al repartir algo más de 2.617 millones, mientras que BBVA desembolsará más de 1.844 millones y Santander pagará alrededor de 1.711 millones.

¿QUÉ ES UN DIVIDENDO Y CÓMO SE COBRA?

Un dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se distribuye entre sus accionistas o socios. Para cobrarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, el beneficiario debe figurar como titular de las acciones en la fecha clave establecida por la empresa (conocida como fecha de registro o 'record date').

En esta línea, no es necesario tener los títulos físicos, basta con estar inscrito como accionista en el libro registro de la sociedad. Además, tampoco se requiere un mínimo de tiempo para que tengas tus acciones en la empresa para beneficiarte del cobro de sus dividendos.

¿CUÁNDO SE PUEDE COBRAR?

Hay cuatro fechas importantes para cobrar un dividendo y cada empresa establece su propio calendario:

Fecha de declaración: Cuando la empresa anuncia el dividendo.

Fecha ex-dividendo (ex-date): Desde este día, quien compre acciones ya no tiene derecho al dividendo.

Fecha de registro (record date): Día en que se determina quiénes son los accionistas con derecho a cobro.

Fecha de pago: Día en que se abona el dividendo (anunciado por la empresa).

De esta forma, las acciones adquiridas en la fecha ex-dividendo o después, no se tendrán derecho al dividendo.

INDITEX Y SANTANDER INAUGURAN LOS PAGOS DEL MES

Inditex y Santander inauguran los pagos del mes el próximo lunes, 3 de noviembre. El gigante textil ingresará un dividendo ordinario de 0,2900 euros y uno extraordinario de 0,5500 euros por acción, siguiendo su política de pagos, dividiendo el beneficio entre un 'payout' ordinario y la distribución adicional de pagos complementarios.

Por su parte, la entidad presidida por Ana Botín pagará 0,1150 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025. A partir de este jueves, 30 de octubre, ya no se podrán comprar acciones con derecho a dividendo de ambas compañías.

BBVA retribuirá a sus accionistas con 0,3200 euros brutos por acción el miércoles 5 de noviembre. El importe neto por acción será de 0,2592, teniendo en cuenta la retención fiscal del 19%.

El último día de negociación de las acciones del banco 'azul' con derecho a participar en el reparto ('last trading date') es el martes 4 de noviembre.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Desa, la compañía especializada en fabricación y distribución de sistemas de anclaje, abonará 502.477 euros en dividendos --0,281 euros por acción-- este viernes, 31 de octubre. El último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto es este martes, 28 de octubre.

Por su parte, Ferrovial dará inicio a los pagos navideños el 3 de diciembre con un dividendo flexible de 0,4769 euros por cada acción existente de la compañía de 0,01 euros de valor nominal. La fecha en la que las acciones cotizaron sin derecho a dividendo ya transcurrió el pasado viernes, 24 de octubre.

Los últimos dividendos previstos para diciembre correrán a cargo de Aperam (0,4250 euros por título, el 12 de diciembre), y Viscofan (1,4000 euros por título, el 17 de diciembre).