Inditex incorpora la accesibilidad a su etiquetado para facilitar compras a personas con discapacidad visual

1102175.1.260.149.20260707125551 Inditex incorpora el etiquetado accesible para personas con discapacidad visual - EUROPA PRESS

ARTEIXO (A CORUÑA), 7 (EUROPA PRESS)

El grupo Inditex ha incorporado a sus distintas marcas una nueva tecnología para que las personas con discapacidad visual o problemas de visión puedan tener información sobre las prendas y su etiquetado, sin necesidad de la ayuda de otra persona.

Se trata de una iniciativa pionera en colaboración con la ONCE que busca "facilitar a estos clientes acceder con plena autonomía a la información vinculada a los productos de la compañía", ha expuesto el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la junta de accionistas, celebrada en la sede de la empresa en Arteixo (A Coruña).

El nuevo sistema, puesto en marcha en colaboración con la empresa Navilens y la ONCE, permite obtener información del etiquetado y de las características de la prenda a través de la app de la marca, sin necesidad de que haya un enfoque exacto del código QR.

Y es que según ha explicado, en la presentación a los medios de comunicación, Ana Mosteiro, del equipo de tecnología de Inditex -- en una visita a la tienda de Zara en la calle Compostela, en A Coruña -- basta con tener descargada la función de accesibilidad y acercar el móvil.

Para ello se ha incorporado un segundo código QR al ya existente, además de poder escuchar, a través de audio, esa información. De no tener esa función, habrá que simplemente marcar la pestaña de explorar artículo.

"Es un sistema universal para todas las marcas del grupo", ha precisado Ana Mosteiro, que ha destacado que ya está disponible desde el 1 de julio para determinadas prendas y que se irá incorporando a las nuevas colecciones para estar plenamente operativo, según la previsión que se maneja, en la de primavera-verano del año que viene.

Además, la intención es que haya una segunda fase de forma que la persona en su propio armario podrá tener información sobre el etiquetado interior para saber qué tipo de lavado exige esa prenda o cómo debe plancharse, entre otros datos.

FAVORECER LA INCLUSIÓN

En la presentación, el delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, ha subrayado que la iniciativa supone "estar pensando en las personas con discapacidad", en este caso visual, con una "solución de accesibilidad".

"Con esta herramienta nos facilita el acceso cómodo, sencillo", ha aseverado sobre la posibilidad de que las personas ciegas o con problemas de visión tengan la información necesaria de una prenda sin que exija el apoyo de otra persona.

"A diferencia del código QR no requiere de un enfoque preciso", ha recalcado. "Presentamos algo más que un etiquetado accesible, estamos eliminando una barrera para que una persona ciega sea autónoma a la hora de seleccionar un producto", ha añadido.

Al hilo de ello, ha expuesto que "por primera ya no tenemos qué preguntar qué talla es, una persona ciega puede seleccionar el artículo que desee con la solución de accesibilidad integrada". "Es un paso para la inclusión y un camino para otras empresas", ha insistido.