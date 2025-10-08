Izertis amplía capital tras la conversión de obligaciones por Inveready y emite 154.720 nuevas acciones

Archivo - El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, con la cuerda de la campana tras romperse después de tocarla por el comienzo de la cotización de la compañía en el Mercado Principal de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 4 de julio de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izertis ha llevado a cabo una ampliación de capital tras la conversión de obligaciones por parte de Inveready, que ha supuesto la emisión de 154.720 nuevas acciones ordinarias y la fijación del capital social en 2,89 millones de euros, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Izertis ha acordado una ampliación de capital tras recibir la solicitud de Inveready para convertir diez obligaciones convertibles en acciones, emitidas por la compañía en 2021.

Tras ello, el consejo de administración aprobó el proceso el pasado 10 de septiembre, en el marco de las facultades delegadas por la junta general, para dar respuesta a la conversión de estos títulos en capital social.

El citado aumento de capital social conlleva la emisión de 154.720 acciones ordinarias, con un valor nominal conjunto de 15.472 euros y una prima de emisión total de 1.168.136 euros.

Como resultado de esta ampliación, el capital social de Izertis queda fijado en 2.888.944 euros, representado por 28.889.440 acciones, cada una con un valor nominal de 0,10 euros.

Se espera que en los próximos días las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Mercado Continuo.