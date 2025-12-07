Vox culpa a la inmigración del estancamiento de los salarios y pide cesar la política de "fronteras abiertas"

El secretario general de VOX, José María Figaredo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que culpan a la inmigración del estancamiento de los salarios y de la destrucción de empleo en la población española en favor de la ciudadanía extranjera.

La formación de Santiago Abascal plasma esta denuncia en una propuesta que han registrado para su debate en la Comisión de Trabajo y con la que buscan impulsar la contratación nacional.

El partido esgrime en su iniciativa que el Gobierno "se ha afanado en acelerar la llegada de inmigrantes a España" bajo el pretexto de que ello era necesario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Así, denuncia que el número de trabajadores de países extracomunitarios ha crecido un 118% desde 2015, y estos han asumido el 41% de empleos creados desde 2022.

Vox cree que la introducción de una cantidad "altísima" de personas que aspiran a obtener puestos de trabajo de menor cualificación ejerce una competencia a la baja "muy agresiva" para los trabajadores españoles, y explica "en buena medida el estancamiento salarial". "No hay un problema de falta de españoles dispuestos a trabajar, sino uno de condiciones laborales precarias e insuficientes", arguye el partido.

Por todo ello, la formación hace una petición para que el Gobierno cese las políticas de "fronteras abiertas y fomento de la inmigración masiva", al tiempo que exige elaborar un estudio con el fin de identificar los sectores laborales de difícil cobertura y con escasez de mano de obra, así como las causas que motivan dicha circunstancia, habilitando para ello un plazo de audiencia a los agentes sociales con el fin de estudiar las demandas de los sectores.

AYUDAS PARA CONTRATAR A ESPAÑOLES

Los de Santiago Abascal también instan al Gobierno a promover las modificaciones legislativas oportunas para reducir el coste laboral e incentivar la contratación de trabajadores españoles en los sectores con falta de mano de obra y, en particular, en las zonas más afectadas por la despoblación, por vía de deducciones fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

A esto se suma una petición para que se adopten medidas que favorezca el retorno de familias y trabajadores españoles que hayan tenido que trasladarse al extranjero en los últimos años en busca de mejores condiciones laborales y económicas. Vox propone también derogar la reforma laboral de 2021.

El partido insta a "dignificar" oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual, presentando esta como una opción atractiva para que nuestros jóvenes adquieran las herramientas que les permitan acceder a un empleo o emprender una iniciativa empresarial propia.

AYUDAS FISCALES EN VIVIENDA

Vox aprovecha la propuesta para incluir un punto en el que piden desarrollar incentivos fiscales en materia de vivienda, con el fin de facilitar la consolidación de población en pequeñas y medianas ciudades.

Por otra parte, el grupo parlamentario plantea promocionar el emprendimiento local y promover políticas de retención del talento, tanto joven como de segunda oportunidad, para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos generalizados de desindustrialización y reducción de costes.

Por último, Vox pide reforzar las infraestructuras ferroviarias y los servicios públicos de transporte interurbano en todo el territorio nacional, especialmente en la España rural, largamente abandonada por los sucesivos gobiernos, con el objetivo de garantizar la cohesión territorial, mejorar la conectividad entre municipios y promover el desarrollo y la fijación de población en las zonas más despobladas.