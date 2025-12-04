El jamón ibérico de cebo sube a 67,52 euros el kilo en unas Navidades un 5,1% más caras, según la OCU

Archivo - Jamones en un puesto en el Mercado de San Isidro, en Madrid, (España) - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios de varios alimentos típicos de la Navidad han subido un 5,1% de media durante los primeros días de diciembre, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que destaca el incremento del jamón ibérico de cebo, cuyo precio alcanza ya los 67,52 euros por kilo.

El 'Observatorio de precios de Navidad' publicado este jueves por la OCU revela que el incremento medio de los productos típicos navideños es del 5,1% respecto al año pasado, una cifra muy similar a la subida del 5,2% registrada en 2024. Con esta tendencia, la cesta navideña acumula ya un encarecimiento del 57% en la última década.

En concreto, las mayores alzas se han registrado en el redondo de ternera y las ostras, con un aumento del 19%, seguidos de cerca por la lubina y el jamón ibérico de cebo, que suben en torno al 10%.

Otros productos como el cordero lechal, la granada, la piña, el pavo, la merluza y las almejas también se han encarecido, con incrementos que oscilan entre el 6% y el 9%.

Por el contrario, los langostinos, las angulas y los percebes mantienen sus precios prácticamente iguales a los del año pasado. En cambio, la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y, especialmente, la pularda (-16%) registran descensos notables.

La tendencia es "clara", ya que la OCU ha señalado que las carnes concentran las mayores subidas de precio, concretamente entre los productos más consumidos durante las fiestas navideñas. Así, siete alimentos han alcanzado este año sus máximos históricos, según los datos de la organización.

De este modo, el jamón ibérico de cebo se sitúa en 67,52 euros por kilo, seguido de las ostras (30,84 euro/kg), el cordero lechal (23,18 euro/kg) y el redondo de ternera (20,22 euro/kg). También se encarecen el pavo (6,65 euro/kg), la granada (3,18 euro/kg) y la piña (2,19 euro/kg).

PLANIFICAR LAS COMPRAS CON ANTELACIÓN

Dado que los precios continúan al alza, las cenas navideñas se perfilan como las más caras de los últimos años, en un contexto en el que la OCU ha recomendado planificar las compras con antelación, aprovechar las ofertas disponibles y optar por alternativas más asequibles, como las carnes de ave, al tiempo que ha sugerido adquirir marisco fresco para congelarlo y así adelantarse a posibles incrementos de última hora.

La organización ha sostenido, además, que el Gobierno debería adoptar medidas destinadas a aliviar el sobrecoste de los alimentos, entre ellas la rebaja temporal del IVA del 4% al 0% en productos básicos --como frutas, verduras, legumbres frescas, leche, huevos y aceite de oliva-- y la reducción del 10% al 4% en el caso de la carne y el pescado, propuestas que la OCU viene reclamando desde hace varios meses.