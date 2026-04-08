Levi Strauss gana un 30% más en su primer trimestre fiscal y mejora previsiones anuales

Archivo - Pantalones de Levi Strauss. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma estadounidense de moda vaquera Levi Strauss registró al cierre de su primer trimestre fiscal un beneficio neto de 175,8 millones de dólares (152 millones de euros), lo que supone un incremento del 30,2% en relación con el resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que ha revisado al alza su previsión de resultados para el conjunto del año.

Las cuentas de Levi Strauss entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, que inauguran la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos, reflejan un avance del 14% en los ingresos netos contabilizados, hasta 1.742,5 millones de dólares (1.506 millones de euros).

En concreto, las ventas en América sumaron 856 millones de dólares (740 millones de euros), un 9% más; mientras que en Europa aumentaron un 24%, hasta 496 millones de dólares (429 millones de euros); y un 13% en Asia, con 347 millones de dólares (300 millones de euros).

En el primer trimestre, el margen operativo de Levi Strauss fue del 11,4%, frente al 12,5% del mismo periodo de 2025, mientras que el margen Ebit ajustado fue del 12,5%, por debajo del 13,4% del primer trimestre de 2025, lo que refleja el impacto de los aranceles y el aumento previsto de la publicidad.

De su lado, el margen bruto fue del 61,9%, frente al 62,1% del primer trimestre de 2025, debido principalmente al impacto de los aranceles, que fue parcialmente compensado por el aumento de precios y la menor actividad promocional.

"Obtuvimos un desempeño financiero muy sólido en el primer trimestre, impulsado por un crecimiento generalizado en todos los canales, regiones y categorías", declaró Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss.

De cara al conjunto del ejercicio, que concluirá el próximo 29 de noviembre, la compañía ha revisado al alza sus previsiones y ahora espera un crecimiento de los ingresos netos del 5,5% al 6,5%, frente al anterior rango del 5% al 6%, mientras que anticipa un incremento de los ingresos netos orgánicos de entre el 4,5% y el 5,5%, medio punto porcentual más que la anterior horquilla.

Asimismo, la multinacional ahora espera que su margen bruto alcance un nivel similar o ligeramente superior al del año anterior, cuando anteriormente solo anticipaba lograr un nivel similar al del ejercicio precedente.

De su lado, el beneficio por acción diluido ajustado se situará entre 1,42 y 1,48 dólares, por encima de la anterior horquilla de entre 1,40 y 1,46 dólares.

La previsión de Levi Strauss parte del supuesto de que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de China se mantendrán en el 30% y los del resto del mundo en el 20%, así como que no habrá un empeoramiento significativo de las presiones macroeconómicas e inflacionarias, ni interrupciones en la cadena de suministro.

A este respecto, durante la conferencia con analistas posterior a la publicación de los resultados de la compañía, el director financiero de la compañía, Harmit Singh, afirmó que, a pesar de haber superado con creces las expectativas en el trimestre, la empresa mantiene su postura prudente en las previsiones, apuntando que no ha incorporado en las mismas la reducción de aranceles que podría producirse en algún momento.

De tal modo, las proyecciones de Levi Strauss no contemplan el reciente fallo de la Corte Suprema de EEUU, que anuló los aranceles recíprocos. "Si bien esto no se ha incorporado a nuestras previsiones, si los aranceles del 10% que se aplican actualmente se mantienen durante el resto del ejercicio fiscal, creemos que podría haber un beneficio adicional en nuestras previsiones actuales de aproximadamente 35 millones de dólares en el coste de los bienes vendidos y 0,07 dólares en las ganancias por acción", añadió.