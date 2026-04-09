El Club Bilderberg se reúne hasta el domingo en Washington con la participación de cuatro españoles

Archivo - Imagen del Capitolio en Washington (Estados Unidos). - Bill Ingalls/NASA/dpa - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Club Bilderberg, grupo que reúne a destacadas figuras políticas, sociales y del mundo empresarial, se reunirá a partir de este jueves y hasta el próximo 12 de abril en Washington DC, con la presencia un total de cuatro españoles entre las más de 120 personalidades que tomarán parte en los debates de esta 72 edición.

Entre los participantes confirmados por los organizadores figuran los españoles Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI); José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España; Pilar Gil, directora general de Prisa Media; y Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular.

Al margen de los españoles, también tomarán parte en las discusiones Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI; Mark Rutte, secretario general de la OTAN; Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE; Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos; Roland Lescure, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia; los reyes de Países Bajos; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Grecia; Radoslaw Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio; Jens Stoltenberg, ministro de Finanzas de Noruega; o Alexander Stubb, presidente de Finlandia.

Asimismo, entre los líderes empresariales internacionales presentes en el encuentro destacan Christian Sewing, CEO de Deutsche Bank; Albert Bourla, presidente y consejero delegado de Pfizer; Daniel Ek, CEO de Spotify; Roland Busch, consejero delegado de Siemens; Roy Jakobs, CEO de Royal Philips; Alex Karp, consejero delegado de Palantir Technologies; Brad Smith, presidente de Microsoft; o Nicolai Tangen, CEO de Norges Bank Investment Management.

En la edición de este año, la reunión abordará diversos temas, incluyendo Oriente Próximo, la IA, la seguridad en el Ártico, el comercio internacional, la relación transatlántica en materia de Defensa e Industria o la diversificación energética.

Fundado en 1954, la Reunión Bilderberg es una conferencia anual diseñada para fomentar el diálogo entre Europa y Norteamérica en la que se invita a participar a entre 120 y 140 líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación.

Según la organización, aproximadamente dos tercios de los participantes provienen de Europa y el resto de Norteamérica; aproximadamente una cuarta parte proviene del ámbito político y gubernamental, y el resto de otros ámbitos.

Las reuniones se rigen por la Regla de Chatham House, que establece que los participantes tienen la libertad de utilizar la información recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del/de los ponente(s) ni de ningún otro participante.