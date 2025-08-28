Logista repartirá este jueves 74 millones de euros en dividendos

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Logista distribuirá este jueves un dividendo a cuenta de los resultados de su ejercicio 2025 de 0,56 euros por acción, para lo que destinará un total de 74 millones de euros.

Esto iguala, según la empresa, el importe repartido a cuenta en 2024, en línea con el compromiso de la compañía de abonar en 2025, al menos, un dividendo igual al del año anterior.

En línea con su plan estratégico, Logista sigue priorizando el mantenimiento de su política de dividendos.

La compañía obtuvo un beneficio neto de 214 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025), lo que supone un descenso del 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de una menor aportación de los resultados financieros por la bajada de los tipos de interés.

Los ingresos del grupo aumentaron en este periodo un 4,8%, hasta alcanzar los 9.937 millones de euros, mientras que las ventas económicas lo hicieron en un 3,3%, hasta los 1.361 millones de euros.

Asimismo, el beneficio de explotación ajustado (Ebit ajustado) alcanzó los 287 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior, debido, principalmente, a los menores resultados obtenidos en la actividad de transporte, mientras que el beneficio de explotación se redujo un 1,7%, alcanzando los 245 millones de euros.

La compañía se ha reafirmado en su estimación de que el beneficio de explotación ajustado, incluyendo la revalorización de inventarios, estará en línea con las expectativas actuales del mercado para el ejercicio 2025.

En Iberia, las ventas económicas de Logista se situaron en 895 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo del ejercicio 2024, impulsadas, principalmente, por el crecimiento en el segmento de tabaco y productos relacionados (+9,3%), y la distribución farmacéutica (+12%), mientras que el beneficio de explotación ajustado se situó en 149 millones de euros, un 4,7% menos, afectado por la debilidad en la actividad de transporte.