Marc Puig (Puig) ve la salida a bolsa como "protección frente a posibles decisiones familiares equivocadas"

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Puig, Marc Puig, ha resaltado la salida a bolsa de la compañía como "mecanismo de protección frente a posibles decisiones familiares equivocadas", reconociendo así que esta fue una de las principales razones por las que la firma se decidió a dar el paso de saltar al parqué.

"La principal razón de la salida a bolsa no fue la búsqueda de financiación, sino, ya que se quería mantener a la familia como elemento principal de la compañía, proteger a la empresa de las posibles decisiones equivocadas que pudiese tomar la familia, actuando como una especie de mecanismo de protección frente a los hándicaps de las empresas familiares y actuando como seguro de vida frente a la transición generacional", ha explicado el directivo.

Así se ha expresado el ejecutivo durante su participación en la 'Jornada 35 aniversario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)', organizada por el organismo y que se ha celebrado este viernes en Madrid, con el objetivo de reflexionar en torno a cómo aumentar la aportación de los mercados financieros a la sociedad.

SEGUIR FUNCIONANDO COMO SI FUESE UNA EMPRESA PRIVADA

En concreto, Puig, durante su intervención en el panel sobre empresas cotizadas, en el que también han participado la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa; el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha señalado que, aunque hace apenas seis meses que la firma salió a cotizar a los mercados públicos, pretende "seguir funcionando como si fuese privada".

Por otra parte, el directivo ha explicado que sus referentes son en su mayoría compañías extranjeras que son sus competidores, ya que la mayor parte de su mercado se encuentra fuera de España. Puig ha justificado de esta manera la decisión de salir a bolsa con acciones de tipo A y B, que jugaron un papel importante a la hora de convencer a todo el ámbito familiar del salto al parqué.

Las acciones de tipo A, restringidas a la familia Puig, comportan cinco derechos de voto cada una, mientras que las acciones de clase B, las que se han vendido en su salto al parqué, cuentan con un solo derecho de voto.

ATRAER INVERSORES A LARGO PLAZO

Asimismo, Puig ha manifestado que uno de los objetivos de salir a cotizar es atraer inversores a largo plazo, así como buscar 'capital paciente'. Por otra parte, el directivo de la empresa centenaria ha indicado que deberían existir "incentivos a los ahorradores para que sea atractivo para ellos invertir en bolsa".

Por último, preguntado por la regulación española en el ámbito financiero, Puig ha declarado que le parece "bien y que no tienen ningún tipo de problema con ella", ya que si no fuese así no habrían optado por salir a bolsa en España.