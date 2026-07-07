Marta Ortega fija como objetivo de Inditex conectar "con más culturas" con moda "accesible" e innovadora

La presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, en la junta general de accionistas de la compañía celebrada en Arteixo (A Coruña)- M DYLAN

Agradece su labor al hasta hoy consejero independiente coordinador, Rodrigo Echenique, por "sus 12 años de rigor, dedicación y compromiso"

ARTEIXO (A CORUÑA), 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, ha fijado a los clientes como objetivo prioritario de la compañía para "seguir mejorando", en su intervención ante la junta general ordinaria de accionistas celebrada este martes en la sede del grupo, en Arteixo (A Coruña).

También ha incidido en seguir trabajando para "hacer accesible el diseño, la calidad y la innovación" y conectando "con más culturas".

"Las tendencias pasan, la moda cambia, pero la conexión con las persoas permanece", ha recalcado en una intervención en la que ha asegurado que los clientes son los que impulsan a la compañía "a seguir mejorando" y esto mirando "hacia delante" pero "sin olvidar de dónde venimos".

"Lo que ha mantenido fuerte a Inditex es su capacidad de cambiar pero sin perder lo que la define: su manera de entender las cosas y de mirar al futuro". "LLegar cada vez más lejos y ser más Inditex que nunca", ha aseverado.

En su exposición, ha recalcado que en estos años el grupo "ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas, nuevas formas de acercarse a las personas" pero sin cambiar su manera de entender las cosas. "Y esta es una de las grandes responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de esta compañía, mirar hacia adelante sin olvidar de dónde venimos".

GENERAR IMPACTO

"El entorno cambia pero hay algo que permanece, las personas, sus emociones y lo que esperan de nosotros". "Más allá de los resultados de un año debe guiarnos generar un impacto positivo en Galicia, en España y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad", ha insistido.

En un contexto internacional "cada vez más incierto", ha incidido en que lo importante es "tener criterio para decidir". "Y eso no nace de una sola persona, nace de una cultura compartida, una forma de trabajar construida a lo largo de los años".

Con reconocimiento al equipo que conforma la compañía, ha aludido a las posibilidades que ofrecen la Inteligencia Artificial y los cambios tecnológicos. "Pero incluso en ese contexto seguimos creyendo que el verdadero valor está en las personas, en el criterio y en la empatía", ha añadido para recalcar el objetivo de llegar "a más personas y conectar con más culturas, pero si perder la cercanía".

La presidenta de Inditex ha insistido también en que la compañía ha sabido "mantenerse fuerte a lo largo del tiempo". "Sin perder nunca aquello que la define: su cultura, su alma".

Su intervención la ha finalizado agradeciendo su labor al hasta hoy consejero independiente coordinador Rodrigo Echenique por "sus 12 años de rigor, dedicación y compromiso".

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá a Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.