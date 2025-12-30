McDonald's culmina su plan de aperturas de 2025 con seisrestaurantes en Madrid, Cataluña, Andalucía y CyL

Restaurante de McDonald's - MCDONALD'S

McDonald's culmina su plan de aperturas para este 2025 con seis inauguraciones simultáneas de restaurantes en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, según informa en un comunicado.

En concreto, los nuevos establecimientos están ubicados en Alcalá de Henares, Cornellá, Puerto de la Torre, Marbella, El Vendrell y Ávila, que refuerzan la apuesta de la compañía por el empleo local al generar cerca de 250 nuevos puestos de trabajo.

El director de Restaurantes de McDonald's España, Ángel Luis Castillo, ha querido agradecer a sus franquiciados y sus equipos por su liderazgo y compromiso. "Estas nuevas aperturas reflejan nuestra apuesta por seguir creciendo en el país de forma sostenible y de la mano de nuestros franquiciados. En McDonald's trabajamos cada día para generar un impacto positivo, contribuyendo así al desarrollo de las comunidades locales y cumpliendo con nuestro propósito de apoyar a las comunidades donde operamos", ha indicado.

En la Comunidad de Madrid, McDonald's sigue creciendo con la apertura de un nuevo establecimiento situado en Alcalá de Henares, en la avenida Madrid, esquina con la calle Fernando Fernán Gómez. Esta apertura supone la cuarta en la ciudad y ha generado 48 nuevos puestos de trabajo.

La compañía continúa su expansión en Cataluña con la apertura de un nuevo espacio en Cornellà de Llobregat. Ubicado en la carretera Esplugues, la inauguración ha supuesto la creación de 40 nuevos empleos y eleva a tres el número de restaurantes de la marca en la ciudad.

La marca refuerza su presencia en Málaga con la apertura de un nuevo restaurante en el distrito Puerto de la Torre. Ubicado en la calle Lope de Rueda, 179, este establecimiento representa un impulso al tejido económico local con la creación de 45 nuevos empleos.

Además se une la apertura en Marbella (Málaga) de un local situado en la avenida Duque de Ahumada, 2, en el edificio Marbell Center y que crea 45 empleos. Este es el tercer restaurante de la ciudad, consolidando así el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social de la región.

McDonald's continúa su plan de expansión en Cataluña con la inauguración de su primer restaurante en el municipio de El Vendrell, en Tarragona. Ubicado en la calle Les Mates, 1, el establecimiento abre sus puertas como una apuesta firme por el desarrollo económico y social local, generando 40 empleos.

Además, la multinacional lanza su segundo restaurante en Ávila. Ubicado en la calle Jesús del Gran Poder, 40, esta apertura supone un nuevo impulso al empleo local con la creación de 30 puestos de trabajo directos.