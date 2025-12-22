El mercado español de gran consumo registra un crecimiento en valor del 3% en noviemre, según Circana

Archivo - Supermercado - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mercado español de gran consumo registra un crecimiento en valor del 3% en noviembre, impulsado por un encarecimiento de los productos del 3,3%, según un estudio de Circana.

Este crecimiento se produce pese a que la demanda de los ciudadanos permanece prácticamente estable, con una ligera caída del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) para los alimentos y las bebidas no alcohólicas eleva su tasa anual cuatro décimas, hasta el 2,8%, lo que refleja una presión económica sostenida en la cesta de la compra habitual, a pesar de que el indicador general del país se sitúa en el 3% por la bajada de la electricidad.

Por sectores, los productos frescos lideran el avance del sector con un aumento del 7% en su valor total gracias al encarecimiento del sector de las frutas (+7%), y de los huevos, que disparan su facturación con un 26,6%, impulsada por precios más altos y un mayor volumen de compra.

Los supermercados de gran tamaño concentran el 56,2% de la cuota total de ventas en España con un crecimiento sólido del 6,6% en los últimos doce meses, mientras que el canal de venta por internet destaca al encabezar el crecimiento en volumen con un incremento del 17,2% frente a la tendencia negativa del formato hipermercado.