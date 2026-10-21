Meta es multada con 22.300 millones por violar 43 millones de veces la ley de protección de datos neomexicana

1127510.1.260.149.20261021213230 Archivo - Logo de Meta e Instagram. - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Meta, tecnológica detrás de Facebook, Whatsapp e Instagram, ha sido condenada a pagar 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) por un caso sobre protección de datos abierto tras el escándalo de Cambridge Analytica, que salpicó a la empresa hace casi una década.

La sentencia, dictada este miércoles por un juez del estado de Nuevo México a raíz del veredicto de culpabilidad emitido en septiembre por un jurado popular, prevé una sanción que está entre las más altas de la historia de Estados Unidos.

El magistrado Francis Mathew ha considerado probado que Meta violó la ley neomexicana de protección de datos más de 43 millones de veces, lo que conlleva, en principio, una penalización de 5.000 dólares (4.456 millones de euros) por transgresión.

Así, Meta podría haber enfrentado una multa total de unos 220.000 millones de dólares (196.042 millones de euros), aunque esta será finalmente de solo 25.000 millones de dólares. Los intereses de la multa se devengarán a un tipo del 15% anual hasta que se haya abonado íntegramente el importe de la misma.

"El extraordinario número de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y la repetición de la conducta, la amplitud de los temas en los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, la cantidad de afectados en Nuevo México y el claro carácter intencionado y sistemático de las repetidas declaraciones erróneas de Facebook, tal y como se desprende del expediente del juicio, justifican la imposición de la sanción más elevada permitida por la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México", ha explicado Mathew en su fallo.

Meta ya cerró el paso en agosto a varias demandas relacionadas con Cambridge Analytica por cuestiones de salud mental e infantil gracias a un pacto valorado en 16.700 millones de dólares (14.881 millones de euros) que alcanzó con fiscales generales de 29 estados distintos, aunque el de Nuevo México no estaba entre ellos.