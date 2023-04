Montero avisa a Ferrovial de que si no hay motivos económicos no podrá aplicarse deducciones fiscales

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aclarado en relación con el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos y la posibilidad de que ésta pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, que "la legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con motivo del Día del Pueblo Gitano en Sevilla, Montero ha explicado que "esto es lo que dice la Ley, sin que eso implique, en ningún caso, que se tenga que trasladar a este caso concreto porque será en el momento oportuno, cuando la Agencia Tributaria conozca la situación real y concreta, la que tendrá que valorar si las razones de la empresa son o no las que se corresponden con la legislación vigente".

La titular de Hacienda ha defendido que es "importante" que el Gobierno aclarara a Ferrovial que "las razonas esgrimidas" para su traslado --no poder cotizar en la bolsa de Estados Unidos-- "no se corresponden con el espíritu de la legislación", no teniendo, en ese sentido, "nada que ver con el día a día de lo que puede hacer cualquier empresa que está ubicada en España".

Estudiada la legislación "con detalle", el Gobierno entiende que "no hay ninguna razón del tipo esgrimido por Ferrovial para trasladarse de sede y eso lo tiene que conocer la Junta de Accionistas y la empresa para que, efectivamente, si tiene algún otro motivo para trasladarse sea ése el que impere" para "luego no llamarse a engaño".

En respuesta a las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lamentado que el Gobierno no incentive a las empresas para que se queden en España, Montero le ha replicado que "este país y este Gobierno incentiva mucho y muy bien a las empresas que deciden venir".

Así, ha esgrimido la inversión extranjera en 2022 en España alrededor de 35.000 millones de euros, fruto, a juicio de Montero, de la "seguridad jurídica y las condiciones que se plantean en España que son, fracamente, favorables".

En otro orden de cosas, la ministra Montero ha subrayado la "absoluta sintonía" entre los departamentos de Hacienda y Economía, que dirige Nadia Calviño, con la que mantiene "una excelente relación profesional y personal".

En este sentido, ha puntualizado que ambos ministerios "están absolutamente de acuerdo en que Ferrovial tenía que conocer de primera mano que no existe en la legislación ningún impedimento para que esta empresa pueda cotizar en Estados Unidos".

Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial. El estudio llevado a cabo por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha concluido que no es necesario que Ferrovial traslade su sede para llevar a cabo su principal objetivo, que es cotizar en Estados Unidos.

Sin embargo, la empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España, por lo que argumenta que necesita experiencias que ya estén contrastadas por el bien de la empresa y de sus accionistas. Estos últimos decidirán este próximo jueves sobre este movimiento corporativo reunidos en junta general. En caso de aprobarse, la compañía ya ha establecido una hoja de ruta para mover su sede antes del próximo otoño y pedir su cotización en Estados Unidos antes de que acabe 2023.