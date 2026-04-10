Nogueras (Junts) acusa a PSOE, Sumar y sus socios de tener "fijación enfermiza" con los autónomos

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a PSOE, Sumar y los socios del Gobierno de tener "una fijación enfermiza por crujir a los autónomos" después de que el Gobierno haya decidido subir un 42% la base mínima a autónomos societarios y colaboradores.

"Lo intentaron en diciembre y les paramos los pies. Ahora lo hacen por la puerta de atrás. Pero una vez más nos encontrarán en frente", ha afirmado este viernes en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

Nogueras ha mostrado su apoyo a los autónomos y ha defendido que "el capital debe ser para quien levanta la persiana cada día, no para llenar los bolsillos de Hacienda".