Los autónomos están obligados a presentar la Declaración de la Renta: estos son los gastos que se pueden deducir

(Foto De ARCHIVO) - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos están obligados a presentar la Declaración de la Renta cada año y se enfrentan a una cita más compleja con Hacienda que la mayoría de asalariados. Mientras estos suelen limitarse a revisar y confirmar el borrador de la Renta, los trabajadores por cuenta propia deben cuadrar uno a uno sus ingresos, gastos deducibles, retenciones y pagos fraccionados generados a lo largo de los doce meses de actividad.

Además, los ingresos de los autónomos tributan como rendimientos de actividades económicas, y no como rendimientos del trabajo. Esto les obliga a calcular su rendimiento neto restando de la facturación todos los gastos necesarios para desarrollar su actividad profesional, un proceso que condiciona de forma directa el resultado final de su declaración.

¿CUÁNDO DEBEN DECLARAR LA RENTA LOS AUTÓNOMOS?

Los autónomos no solo deben tener en cuenta su declaración anual, también los pagos trimestrales a cuenta del IRPF. Los expertos de TaxDown recomiendan tener un calendario fiscal actualizado para no saltar la fecha límite. Estos pagos se hacen en abril (primer trimestre), julio (segundo trimestre), octubre (tercer trimestre) y enero del año siguiente (cuarto trimestre), siempre entre los días 1 y 20 de cada mes, excepto en enero que el plazo se extiende hasta el día 30.

NOVEDADES PARA LOS AUTÓNOMOS

En el IRPF 2025 se incorporan dos nuevas casillas para reflejar las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa. De esta forma, se amplía el desglose para declaraciones en módulos de sector agrícola y resto de actividades, y se incluyen nuevas casillas para minorar la devolución de subvenciones en estos casos.

Asimismo, los autónomos deben tener en cuenta que este año Hacienda dispone de nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán remitir las entidades financieras. Con estos datos adicionales, la Agencia Tributaria aprovechará todo el potencial de la nueva información financiera disponible para reforzar el control sobre el negocio digital, las rentas y patrimonios ocultos y la lucha contra la economía sumergida, al tiempo que intensificará la vigilancia de las operaciones con la llamada 'neobanca' y la tributación de los creadores de contenido o 'influencers'.

DEDUCCIONES DESTACADAS

Las cuotas abonadas a la Seguridad Social mediante el RETA son un gasto deducible que reduce directamente el rendimiento neto de la actividad económica, por ello, conviene revisar con detalle el importe total cotizado durante el año antes de cumplimentar la declaración.

Los expertos de TaxDown destacan varias deducciones relevantes para los autónomos, como los gastos de suministros (electricidad, agua, gas, internet) cuando la actividad se realiza desde el domicilio. Para poder aplicarlas, estos gastos deben estar correctamente documentados y acreditarse su vinculación con la actividad económica, y la deducción se limita al 30% de la parte proporcional de suministros correspondiente a la superficie de la vivienda afecta a la actividad.

Asimismo, existen deducciones por gastos de transporte, siempre que el vehículo esté afecto a la actividad económica, como ocurre en el transporte de mercancías, taxis o vehículos VTC. En esta línea, los trabajadores por cuenta propia también pueden deducir los gastos de formación vinculados a su actividad profesional, así como dietas y gastos de viaje por motivos de trabajo, siempre que estén debidamente justificados y conservados los comprobantes correspondientes.

AMORTIZACIÓN POR GRANDES INVERSIONES

Los bienes de inversión como maquinaria, construcciones, equipos informáticos o mobiliario de oficina se pueden deducir de forma progresiva año a año mediante amortización.

Esta operación consiste en repartir el coste del activo a lo largo de varios ejercicios, siguiendo los porcentajes y plazos máximos fijados por Hacienda para cada tipo de elemento.

Por ejemplo, en el caso de la compra de ordenadores (equipo informático), la AEAT permite amortizar con un coeficiente máximo del 26% anual. Además, esta inversión cuenta con un periodo máximo permitido de 10 años.

NO OLVIDAR LAS DEDUCCIONES AUTONÓMICAS

Algunas comunidades autónomas han aprobado deducciones específicas vinculadas al trabajo o al emprendimiento que pueden resultar especialmente interesantes para los autónomos. En muchos casos no son exclusivas para trabajadores por cuenta propia, pero sí pueden aprovecharlas si cumplen los requisitos de residencia, actividad o traslado que marca cada territorio.

Madrid aplica una deducción del 40%, con un límite de 9.279 euros anuales, de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de sociedad anónima, de responsabilidad limitada, sociedad anónima laboral o responsabilidad limitada laboral.

Andalucía aplica una deducción de hasta 200 euros de los gastos contraídos por los trabajadores ocasionados por la defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato o reclamación de cantidades.

Asimismo, algunas comunidades cuentan con deducciones por iniciar actividades económicas en zonas con riesgo de despoblamiento, como es el caso de Asturias, en donde el contribuyente puede deducir hasta 1.000 euros por comenzar el ejercicio de una actividad económica como autónomo. Asturias también cuenta con una deducción de hasta 2.000 euros para contribuyentes que hayan incurrido en gastos de formación para el desarrollo de trabajos especialmente cualificados.

En esta línea, otras regiones mejoran el porcentaje de las deducciones para los trabajadores por cuenta propia, como es el caso de Baleares, que aumenta la deducción del 40% al 50%, hasta 900 euros por los gastos derivados de la prestación de servicios a descendientes o acogidos menores de 6 años. Además mejora las deducciones por hijo y arrendatarios de vivienda habitual.

Por su parte, la Rioja permite deducir hasta 1.000 euros a los contribuyentes que inicien una actividad agraria como trabajadores por cuenta propia, en el ejercicio de inicio de la actividad, siempre y cuando se mantengan los requisitos de residencia y actividad durante los 12 meses siguientes al alta.