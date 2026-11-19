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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada interina de Nvidia, Colette Kress, ha prometido a los empleados de la compañía aumentos salariales y beneficios adicionales en acciones en diciembre, rompiendo así con el calendario habitual de la empresa, que llevaba a cabo en primavera sus evaluaciones anuales, según indicaron a 'Financial Times' fuentes conocedoras de una reunión interna que tuvo lugar este miércoles, un día después de la presentación de resultados del fabricante tecnológico.

Después de que durante la conferencia con analistas la dirección de Nvidia descartara un retorno de Jensen Huang como CEO, tras la renuncia del cofundador de la empresa hace una semana, Kress y los altos ejecutivos de la compañía mostraran unidad en una reunión general en la que la CEO interina informó al personal de la intención de adelantara diciembre los aumentos salariales y las nuevas bonificaciones en acciones.

Según explicaron dos asistentes al encuentro, la reunión del miércoles, junto con el anuncio sobre retribuciones, sirvió para que Kress levantara la moral del equipo, añadiendo que la reunión concluyó con la canción "I Won't Back Down" ('No me echaré atrás') de Tom Petty, mientras los empleados encendían las linternas de sus teléfonos y las agitaban en el aire.

Los empleados habían expresado su preocupación de que la caída del precio de las acciones de Nvidia tras la renuncia de Huang reduzca su remuneración basada en acciones, después de que los títulos hayan caído un 13% desde que se anunció la salida del histórico CEO, recortando el valor de mercado de Nvidia en unos 500.000 millones de dólares (455.516 millones de euros).

Huang era muy apreciado por muchos empleados de Nvidia, empresa con una rotación de personal inusualmente baja en comparación con otras grandes tecnológicas, por lo que su salida ha generado un descontento entre un sector de la plantilla y el consejo de administración.