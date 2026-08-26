Pedro Sánchez clausurará el 2 de septiembre en Santander el encuentro de Ametic en la UIMP

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo miércoles, 2 de septiembre, a Santander, a la clausura del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que organiza la asociación del sector en España (Ametic) dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), según han informado a Europa Press fuentes del evento y de La Moncloa.

El foro, que este año cumple su 40 edición, se cerrará en el Palacio de la Magdalena a partir de las 13.15 horas y en su intervención el jefe del Ejecutivo defenderá la necesidad de una legislación a nivel internacional en aras de lograr una Inteligencia Artificial "humanista", según han avanzado a esta agencia.

El encuentro se desarrollará desde el lunes, 31 de agosto, bajo el lema '40 años impulsando el crecimiento social y económico de España', y en la inauguración participará el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, que presentará el mapa de proyectos de IA en España, han apuntado las citadas fuentes.

Entre los representantes institucionales de esta cita de AMETIC, y según el programa de la organización, también destaca otro ministro, Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo, así como el presidente de CEOE y vicepresidente de BusinessEurope, Antonio Garamendi, o el presidente de Banco Santander España, Luis Isasi.

También participarán varios secretarios de Estado: Jordi García (Industria); Juan Cruz (Ciencia, Innovación y Universidades); María González (Digitalización e Inteligencia Artificial); Antonio Hernando (Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales), y Manuel Olmedo (Justicia).

Asimismo, estarán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero regional de Industria e Innovación, Eduardo Arasti; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el regidor de Málaga, Francisco de la Torre; y los directores generales del Dato, Ana Palacios; de Red.es; Jesús Herrero; de INCIBE, Félix Barrio; de la SETT, Franciso Javier Ponce y de la EOI, Diego Crescente, entre otros, además del rector de la UIMP, Ángel Pelayo.

El evento, de referencia del sector digital en España, contará este año con más de 120 ponentes, nacionales e internacionales, que protagonizarán más de 20 mesas de debate, diálogos y ponencias centradas en los grandes desafíos tecnológicos del momento.

Así, entre otras cuestiones, abordarán cuestiones como el desafío de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar de las personas e impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. Y las jornadas de tarde ampliarán el debate principal con seis espacios paralelos dedicados a salud y ciencias de la vida, tecnologías estratégicas, ciudades y territorios inteligentes, tecnologías duales para la defensa, la relación entre Europa e Iberoamérica y el impacto social de la tecnología.

El encuentro de Ametic se consolida así como un espacio "clave" para generar alianzas, activar inversiones y proyectar el liderazgo digital de España, según destaca la organización.