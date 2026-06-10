Presentan un plan intermodal para incentivar el uso del tren en las mercancías del sector del gran consumo

Archivo - Tren de mercancías. - FAMILIA TORRES - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico y Aecoc han presentado un plan intermodal para incentivar el uso del tren en las mercancías del sector del gran consumo.

En concreto, este estudio, liderado y desarrollado por la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico, supone una actualización del último análisis sectorial de esta temática, llevado a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace una década. Para su elaboración, se ha contado con la colaboración de Aecoc y con el apoyo técnico de Ineco, según informan en un comunicado.

Hay que recordar que el sector del gran consumo es un motor crítico de la economía nacional, con un volumen de negocio de 843.000 millones de euros y una generación de 2,8 millones de empleos (el 13% de la población ocupada).

Así, el estudio refleja que, a pesar de que todos los actores y 'stakeholders' del gran consumo reconocen el potencial del ferrocarril para sus movimientos de mercancías, en la actualidad el uso del tren en este ámbito sigue siendo limitado.

De esta forma, esta 'hoja de ruta' para el gran consumo presenta como principal innovación el desarrollo de un nuevo estándar construido en torno al concepto de 'Tren Maestro', que no se refiere a un servicio comercial cerrado, sino a un modelo objetivo que traduce las exigencias de los cargadores o usuarios del ferrocarril en especificaciones técnicas y operativas medibles.

Este estándar busca alinear a todos los actores del sistema ferroviario bajo cinco palancas estratégicas como son la fiabilidad, garantizando servicios regulares y rutas fijas con alta puntualidad; la competitividad, apostando por modelos multicliente que permitan generar economías de escala; la robustez, con capacidad y frecuencia suficientes para absorber la alta rotación del sector; la sostenibilidad y la transparencia, apoyado en herramientas digitales para la trazabilidad en tiempo real.

Además, el estudio presenta una serie de recomendaciones estratégicas que el sistema ferroviario debería adoptar para ser una opción real y escalable como las de mejorar la fiabilidad operativa, la competitividad frente a la carretera, aumentar la oferta y frecuencia de los servicios ferroviarios, evolucionar hacia una planificación basada en slots regulares y servicios programados, mejorar la adaptación a los requerimientos específicos de cada tipo de mercancía, fomentar modelos multicliente, incrementar la transparencia y disponibilidad de la información, fortalecer la coordinación sectorial mediante herramientas y estructuras específicas que actúen como catalizadores de la intermodalidad, optimizar procesos en terminales intermodales y avanzar hacia una planificación holística del sector.

El Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, ha indicado que el objetivo es "incentivar el uso del tren para las mercancías como un eje vertebrador de las cadenas logísticas eficientes". "Para que el sector del gran consumo apueste decididamente por el ferrocarril, debemos ofrecer una alternativa que no solo sea sostenible, sino que iguale la fiabilidad y competitividad de la carretera. Queda mucho por hacer, sí, pero esto sienta unas bases sólidas de las que partir", ha subrayado.

Por su parte, la directora del Área de Logística y Transporte de Aecoc, María Tena, ha destacado que "el potencial del transporte ferroviario para el sector del gran consumo es evidente, pero para que las empresas apuesten por esta alternativa es necesario que la oferta responda a sus necesidades operativas".

"Desde Aecoc llevamos años trabajando para impulsar la intermodalidad y este estudio nos permite identificar qué aspectos deben mejorar para que el ferrocarril gane competitividad y pueda desempeñar un papel más relevante en las cadenas logísticas", ha señalado.